Polizei ertappt Fahrraddieb auf frischer Tat: Besitzer gesucht

In Kissing hält die Polizei einen Fahrradfahrer auf. Das Rad gehört allerdings nicht dem 41-Jährigen. Gesucht wird nun der Besitzer des Fahrrads.

Ein Fahrraddieb ging der Polizeiinspektion Friedberg ins Netz. Am Donnerstag gegen 9:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen 41-Jährigen, der in der Nelkenstraße in Kissing mit einem Fahrrad unterwegs war.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht Eigentümer des Rades war. Das Rad hatte er kurz zuvor in der Pestalozzistraße an sich genommen. Da das Fahrrad vor Ort keinem Eigentümer zugeordnet werden konnte, wurde es zur Friedberger Polizei verbracht.

Polizei ermittelt wegen Diebstahl

Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die Friedberger Polizei bittet den Eigentümer des in der Pestalozzistraße abgestellten Fahrrades sich unter Tel. 0821/323-1710 zu melden.