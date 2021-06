Kissing

vor 47 Min.

Polizei überwacht die Tuner-Szene in Kissing

In Kissing beschweren sich Anwohner immer wieder über zu laute und zu schnelle Autos.

Plus In der Region überprüft die Polizei die Tuner- und Poserszene bei Kontrollen. In Kissing gibt es immer wieder Beschwerden über zu schnelle und zu laute Autos.

Von Philipp Schröders

Die Verkehrspolizei hat zurzeit die Tuner- und Poserszene in Augsburg und Umgebung im Blick. In dem sozialen Netzwerk Facebook haben die Beamten die Schwerpunkteinsätze angekündigt. Sofort meldete sich ein Nutzer und bat darum, die Bürgermeister-Wohlmuth-Straße zu überprüfen. Das sei die "Auspuff-Knaller-Rennstrecke" in Kissing.

