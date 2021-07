Polizeikontrolle: Autofahrer riecht nach Alkohol

Ein Mann wird wird in Kissing von der Polizei kontrolliert. Dabei stellen die Beamten fest, dass er nicht nüchtern hinter dem Steuer sitzt.

Am Donnerstag wurde in Kissing einem Autofahrer die Weiterfahrt untersagt. Er wurde gegen 23.45 Uhr in der Fliederstraße von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass er nach Alkohol roch. Bei einem entsprechenden Test erreichte der 57-Jährige 0,94 Promille.

Autofahrer angetrunken in Kissing unterwegs

Er durfte nicht weiterfahren, gegen den Mann wird jetzt wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt. Laut Polizei erwarten ihn Bußgeld und Fahrverbot. (AZ)