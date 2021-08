Kissing

06:30 Uhr

Prozess: Mann versucht ehemalige Praktikantin zu vergewaltigen

Plus In einer Pflegeeinrichtung im Landkreis-Süden soll ein Mann in Leitungsfunktion eine 15-Jährige mehrmals bedrängt haben. Warum noch kein Urteil gefallen ist.

Von Philipp Schröders

Ein Angestellter muss sich vor Gericht verantworten, weil er in einer Pflegeeinrichtung im Landkreis-Süden versucht haben soll, eine Minderjährige zu vergewaltigen. Die ehemalige Praktikantin hatte das Haus wohl mehrmals aufgesucht, in der Hoffnung, dort einen Ausbildungsplatz zu bekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen