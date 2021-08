Raddiebstahl vor der Grundschul-Mensa in Kissing

Bei dem Diebstahl in Kissing entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von Donnerstag um 19.30 Uhr bis Freitag um 1 Uhr entwendete ein unbekannter Täter ein in der Kissinger Pestalozzistraße abgestelltes Fahrrad. Das abgesperrte schwarze Herrenmountainbike der Marke Ghost stand auf dem Vorplatz zur Mensa der Grundschule in Kissing. Es ist mit einer Beleuchtung und einem Gepäckträger ausgestattet. Es entstand ein Diebstahlsschaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)