11:00 Uhr

Kissing: Radler missachtet die Vorfahrt und verursacht einen Unfall

In Kissing missachtet ein Radler die Vorfahrt eines Pkw und stürzt beim Zusammenstoß. Einen Schaden trägt nur das Fahrrad davon.

Ein Mann nahm einem Autofahrer die Vorfahrt und stürzte bei dem Zusammenstoß von seinem Rad. Der 36-Jährige war am Donnerstagmorgen auf dem Radweg entlang der Münchner Straße in Kissing unterwegs. An der Einmündung zur Römerstraße missachtete der Radler die Vorfahrt des 70-jährigen Pkw-Fahrers, der aus der Römerstraße in die Münchner Straße einbiegen wollte.

Unfall in Kissing: Radler bleibt unverletzt

Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer, blieb nach Angaben der Friedberger Polizei jedoch unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Schaden von insgesamt etwa 250 Euro. (pos)

