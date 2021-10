"Die Kissinger" begeistern beim Konzert auf dem Rathausplatz

Plus Trotz Corona-Pandemie verzeichnet der Kissinger Verein sechs neue Mitglieder. Die Besucherinnen und Besucher freuen sich über die Rückkehr der Kapelle.

Uschi und Manfred Bolz und Rosi Käsebier freuten sich nicht nur über das schöne Wetter, das zu einem Spaziergang einlud. Als Bürger von Kissing liefen sie anschließend zum Rathausplatz, um sich das erste Konzert der Blaskapelle "Die Kissinger" seit Beginn der Pandemie anzuhören. Geplant war es bereits für den Juli, war aber aufgrund des unbeständigen Wetters abgesagt worden. Rund 165 Besucher nutzten diese Möglichkeit, eine Stunde Blasmusik im Freien genießen zu können. Nicht nur Senioren, auch Familien mit Kindern standen unter den Bäumen oder am Schulgebäude und tanzten sogar ein wenig zur Musik.