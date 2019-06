vor 19 Min.

Kissing: Rollerfahrer stößt an Auto und muss ins Krankenhaus

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorroller kam es jetzt in Kissing. Der Fahrer des Rollers musste ins Krankenhaus.

Ein Rollerfahrer ist in Kissing gestürzt. Er wurde von einem Auto erwischt und trug Verletzungen davon. Die Polizei möchte den Autofahrer ausfindig machen.

In der Kissinger Bahnhofstraße geschah jetzt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde. Ein unbeteiligter Autofahrer, der entgegen kam, wird als Zeuge gesucht. Ein 67-Jähriger fuhr mit seinem Dacia Duster SUV in Alt-Kissing auf der Bahnhofstraße in Richtung Norden. Hinter ihm war ein 51-jähriger auf seinem Peugeot-Motorroller unterwegs. Etwa auf Höhe Bahngäßchen musste der Rentner verkehrsbedingt zwischen zwei geparkten Pkw anhalten, um einem entgegenkommenden Auto den Vorrang einzuräumen.

Unfall: Roller in Kissing plötzlich neben Auto

Als er wieder anfahren wollte, befand sich der Roller just auf seiner Höhe und wurde von ihm seitlich touchiert. Hierdurch stürzte der Rollerfahrer, verletzte sich dabei leicht und musste in das Krankenhaus Friedberg gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Von dem entgegenkommenden Auto ist nichts bekannt. Der Fahrer, der den Unfall möglicherweise bemerkt hat, wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei Friedberg zu melden. (tril)

