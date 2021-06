Schwelbrand im Krematorium hält die Feuerwehr auf Trab

Ein Schwelbrand ist Mittwochmorgen im Krematorium in Kissing ausgebrochen. Warum die Feuerwehr deshalb über 24 Stunden im Einsatz ist.

Im Grunde war es nur ein Schwelbrand. Dennoch waren die Feuerwehren mehr als 24 Stunden im Einsatz, um sicher- zugehen, dass die Glut im Krematorium in Kissing endgültig gelöscht war.

Flammen mussten dabei nicht bekämpft werden. Der Schwelbrand war im Aktivkohlefilter, einem Teil der Rauchgasreinigungsanlage, ausgebrochen. Der Kissinger Kommandant Matthias Rawein erklärt: "Das ist vergleichbar mit dem Glimmen von Holzkohle." Da die Feuerwehr erst einmal genaue Daten zu der Aktivkohle einholen musste und zahlreiche Fachmänner vor Ort gebraucht wurden, zog sich der Einsatz lange hin.

Schwelbrand im Krematorium: Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz

Nach Angaben von Rawein wurden die Einsatzkräfte um kurz nach sechs Uhr am Mittwoch alarmiert. Die Feuerwehr konnte die Anlage aber erst am Donnerstag gegen 11.30 Uhr wieder an den Betreiber übergeben. Die Liste der Einsatzkräfte, die Rawein aufzählt, ist lang. Fachberater von der Berufsfeuerwehr in Augsburg und der Werksfeuerwehr von MAN waren vor Ort. Zudem gab es Unterstützung von der Kreisbrandinspektion und den Feuerwehren aus Mering, Schmiechen und Unterbergen.

Wie Rawein erklärt, haben die Einsatzkräfte den Aktivkohlefilter zunächst von oben geöffnet und dann mit CO 2 -Löschmitteln die Temperatur gesenkt. Später hätten die Experten festgestellt, dass Stickstoff benötigt werde, um den Schwelbrand endgültig zu löschen. "Dafür ist dann extra eine Firma mit einem Lkw gekommen", sagt Rawein. Er schätzt, dass 4,5 bis 5 Tonnen Stickstoff gebraucht wurden. Die Feuerwehr habe dann in der Nacht die Kohlenstoffmonoxid-Werte im Krematorium in regelmäßigen Abständen gemessen. "Erst als der CO-Wert auf null war, konnten wir sagen, dass Feuer definitiv aus war", erklärt Rawein.

Keine Gefahr für Menschen in Kissing beim Schwelbrand im Krematorium

Rainer Haupt, Geschäftsführer des Krematoriums, betont, dass bei dem Schwelbrand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Menschen bestanden habe. Auch seien keine Schadstoffe aus der Anlage ausgetreten. Das bestätigte auch Kommandant Rawein. "Es war alles abgeschottet. Das war auch in unserem Sinne, wir wollten nicht, dass zusätzlich Sauerstoff zu der Stelle kommt."

Haupt erklärt, dass die Rauchgasreinigungsanlage zum Ofen gehört, der sich im Westen des Gebäudes befindet. "Durch den Aktivkohlefilter wird das saubere Reingas in die Umwelt abgeleitet", sagt er. Der Filter habe fünf Etagen. Auf denen werde die Aktivkohle verteilt, die von der Form her an Granulat oder Pellets erinnere. Das Material werde regelmäßig ausgetauscht. Am Dienstag sei daher die Aktivkohle abgesaugt und durch neue ersetzt worden. Am Computer könne Haupt die Temperatur in der Anlage überprüfen. Am späten Nachmittag sei alles in Ordnung gewesen. Am Mittwochmorgen habe allerdings ein Rauchmelder angeschlagen. Haupt erklärt ebenfalls, dass die Aktivkohle nicht brenne, sondern nur glimme. "Der Rauchmelder ist aber direkt über der Anlage angebracht, was ja auch gut ist", sagt Haupt. Am Computer habe er dann festgestellt, dass die Temperatur im Aktivkohlefilter erhöht war, also habe er sofort die Feuerwehr verständigt.

Im Krematorium in Kissing hat es gebrannt. Foto: Philipp Schröders (Archivbild)

Wie Haupt erklärt, habe er bei einer Analyse festgestellt, dass die Temperatur um 23 Uhr ebenfalls erhöht war. "Der Ofen wird mit Luft gereinigt, das passiert automatisch", sagt er. Daher vermutet der Betreiber, dass der Sauerstoff, der durch den Filter geleitet wird, den Schwelbrand am Morgen angefacht habe. "Warum die Aktivkohle sich entzündet hat, kann ich nicht beantworten." Das Material werde in der Anlage seit zehn Jahren genutzt. Haupt wende sich nun an den Hersteller, um weitere Informationen zu bekommen. Am Freitagmorgen sagte er, dass die Aktivkohle nun erneut von einem Unternehmen abgesaugt werde. "Ich denke, dass wir die Anlage im Laufe des Tages wieder in Betrieb nehmen können." Die Höhe des Schadens könne er noch nicht abschätzen.

Bürgermeister Reinhard Gürtner machte sich mehrmals am Mittwoch ein Bild vor Ort, wie er sagt. "Ich bin froh, dass zu keiner Zeit Gefahr für Leib und Leben bestand." Die Feuerwehren hätten sehr gut miteinander kooperiert und Beachtliches geleistet.