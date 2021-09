Taxifahrer baut Unfall in Kissing

Beim Rückwärtsfahren verursacht ein Taxifahrer einen Unfall in der Kissinger Bahnofstraße.

Ein 60 Jahre alter Taxifahrer verursachte am Montagabend einen Unfall an der Einmündung der Bachgasse in die Kissinger Bahnhofstraße. Polizeiangaben zufolge rangierte der Mann rückwärts in die Bahnhofstraße und übersah dabei ein Auto, das dort unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Es wurde niemand verletzt.