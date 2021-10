Tierschützer in Kissing retten Igelbaby

Helga Schmid-Kemmeter findet das geschwächte Tier in ihrem Garten und bringt es in eine Igel-Aufzuchtstation in Scheuring.

Es ist Herbst und viele Tiere bereiten sich auf den Winterschlaf vor. Auch die Menschen machen derzeit ihre Gärten winterfertig. "Wer den Rasen mäht, muss auf die Tiere im Garten aufpassen!", warnt Helga Schmid-Kemmeter aus Kissing. Sie interessiert sich sehr für die Tiere in ihrem Garten. Immer wieder wohnten hier bereits Igelfamilien. So kam es, dass sie vor Kurzem ein verlassenes Igelbaby in ihrem Garten fand.

Tierschützer: Igel bekommt Ziehmutter in Scheuring

Woher der kleine Igel kam, ließ sich nicht herausfinden. Bei Einbruch von Kälte ziehen sich die Igelmütter oft zum Winterschlaf zurück. Das kleine Igelbaby war nur so groß wie ein Zeigefinger und bereits sehr schwach. Es brauchte dringend Nahrung und Schutz vor der Kälte des nahen Winters. Schnell suchte die Kissingerin eine Nachbarin, die eine Igel-Aufzuchtstation in Scheuring kannte. Vorsichtig wurde das Igelbaby in eine Schachtel gelegt und mit Laub bedeckt. Es war bereits sehr schwach und durstig. In einer Ecke der Schachtel wurde etwas Wasser für den jungen Igel bereitgestellt. Er trank durstig.

Kleiner Igel gefunden: was tun? 1 / 1 Zurück Vorwärts 1. Schritt: Den Igel vorsichtig in eine sichere Schachtel geben, mit Laub bedecken. Ein wenig Wasser bereitstellen.

Nun wurde der kleine Igel von der Tierschützerin direkt nach Scheuring gefahren, wo er eine Ziehmutter fand. Die Scheuringerin ist darauf spezialisiert, kleine Igel aufzuziehen. Sie macht dies ehrenamtlich. Von seiner neuen Ziehmutter wurde das Igelbaby "Hope" genannt. "Hope" bedeutet Hoffnung und steht für die Hoffnung, dass ein verlassenes Wildtierkind auch in einer schwierigen Situation überlebt. Wenn Hope groß genug ist, darf sie zurück in die freie Natur. Dazu muss sie aber mindestens 300 Gramm wiegen. Bei seinem Auffinden brachte das Tier erst 70 Gramm auf die Waage.

Die ersten vier Nächte bei seiner Ziehmutter wollte der kleine Igel alle drei Stunden eine spezielle Katzenaufzuchtmilch trinken. So blieb die ehrenamtliche Tierschützerin aus Scheuring mehrere Nächte lang wach, um ihn immer wieder zu füttern. Der Igel trank dankbar und wog nach vier Tagen bereits 102 Gramm. Um in die freie Natur zu dürfen, muss das Igelweibchen aber noch deutlich zulegen. Doch Hope hat jetzt einen guten Platz für den Winter und wird überleben. (AZ)

