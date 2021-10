Trauer um Norbert Knaier

Plus Der langjährige zweite Vorsitzende des Männergesangvereins Kissing stirbt überraschend.

Die Kameraden des Männergesangvereins Liederkranz sind fassungslos über den plötzlichen Tod ihres zweiten Vorsitzenden Norbert Knaier. Er starb völlig überraschend an einer schweren Erkrankung am 26. September. Die entstandene Lücke im Gesangverein sei nicht zu füllen. Der zweite Vorsitzende war ein sicherer Bass-Sänger und die rechte Hand des Vorsitzenden Sepp Kreigl.