Kissing

Turmzwiebel von St. Peter in Kissing ist maroder als gedacht

Plus Immer wieder neue Überraschungen bringt die Baustelle an der Kissinger Kirche. Darüber informierte Bürgermeister Reinhard Gürtner die Mitgliedes des Bauausschusses.

Von Edigna Menhard

Die Renovierung der Kirche St. Peter wird für die Gemeinde etwas teurer als geplant, schildert Bürgermeister Reinhard Gürtner im Kissinger Bauausschuss. So stellte sich heraus, dass die Holzkonstruktion in der Turmzwiebel bis auf wenige Teile vollständig verwittert, morsch und nicht mehr tragfähig sei. Das hat die Zimmerei festgestellt, nachdem die Zwiebelhaube der Kirche demontiert und mit einem Autokran vom Turm abgehoben wurde, um sie in der Werkstatt genauer untersuchen zu können.

