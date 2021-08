Kissing

vor 50 Min.

Um Unfälle zu verhindern: Wie Kissing seine Bäume pflegt

Plus Der schreckliche Unfall in Augsburg, bei dem ein Kind umgekommen ist, gibt auch in Kissing zu bedenken. Die Gemeinde lässt ihren Bestand regelmäßig überprüfen.

Von Philipp Schröders

In Augsburg hat sich vor ein paar Wochen ein schreckliches Unglück ereignet. Eigentlich wollte eine Mutter mit ihren zwei Kindern am Samstagvormittag einen unbeschwerten Ausflug auf einen Spielplatz im Stadtteil Oberhausen machen. Die 28-Jährige saß mit ihrer 22 Monate alten Tochter gerade auf einer Wippe. Dann stürzte ein 20 Meter großer Ahornbaum aus bisher ungeklärten Gründen unvermittelt um und begrub die Mutter und das Kleinkind unter sich. Ersthelfer befreiten die beiden unter schweren Umständen. Das kleine Mädchen starb später in der Universitätsklinik an den Folgen der Verletzungen. Auch Kissing hat viele Bäume in seinem Gemeindegebiet. Bürgermeister Reinhard Gürtner hat der Vorfall in Augsburg sehr betroffen gemacht. Im vergangenen Gemeinderat ließ er die Verwaltung einen Überblick darüber geben, wie Kissing seine vielen Bäume pflegt.

