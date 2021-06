Umsonst und draußen: Die neue Veranstaltungsreihe der Kissinger Bücherei

Die Geheimnisse des Burgstalls oder die Geschichte der Gemeinde: Bei der Freiluft-Veranstaltungsreihe der Kissinger Bücherei wird viel geboten.

Die Bücherei Kissing richtet zur Einführung ihres neuen Logos mehrere historische und literarische Führungen sowie Wanderungen aus. Es handelt sich dabei um eine reine Freiluft-Veranstaltungsreihe, damit die Corona-Regelungen eingehalten werden.

Los geht es am Samstag, 12. Juni, um 15 Uhr mit einer Führung am Burgstall, wo Hanns Merkl auf die Bedeutung dieses Ortes und des Gebäudes, also der Kapelle, für Kissing eingehen wird. Diese Veranstaltung wird einen Tag später wiederholt.

An den Sonntagen, 20. Juni und 12. September, jeweils um 15 Uhr, gibt es wieder Literatur unter den Obstbäumen in der Fliederstraße mit Martina Großhauser und Yaroslav Jeszewski mit dem Akkordeon. Treffpunkt ist die Streuobstwiese am Ende der Fliederstraße.

Wanderung und Lesungen: Das plant die Bücherei Kissing

Eine historische Rundwanderung durch das Lechfeld und zum Weitmannsee kann man mit Heinz Schmidt am Samstag, 26. Juni, um 14 Uhr erleben. Damit viele Interessierte an der Tour teilnehmen können, wird die Wanderung einen Tag später wiederholt. Treffpunkt ist jeweils das Feldkreuz an der südlichen Bahnbrücke Richtung Weitmannsee kurz vor der Kissinger Heide.

Um einen Querschnitt durch die Kissinger Geschichte zu gewinnen oder seine Kenntnisse aufzufrischen, sollte man sich mindestens zwei Stunden Zeit nehmen, gutes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung mitbringen. Die Zeitreise reicht von der Eiszeit, und damit der Bildung des Lechtals, bis hin zum Industriezeitalter.

Die Veranstaltungen der Bücherei Kissing sind kostenlos

Auch Peter Glowotz alias Max Abele ist wieder Teil des Veranstaltungsprogramms. Der Autor liest am Mittwoch, 28. Juli, ab 20 Uhr aus seinem neuen Roman „Tote Schwaben leben länger“. Diese Veranstaltung wird auf der Wiese hinter der Bücherei bei gutem Wetter stattfinden. Sitzgelegenheiten oder Picknickdecken sind selbst mitzubringen. Am Ende der Lesung kann man ein eigenes Exemplar erstehen und sich signieren lassen. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung auf den 8. September mit gleicher Uhrzeit verschoben.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos, aber mit Voranmeldung per E-Mail an buecherei@kissing.de oder unter der Telefonnummer 08233/7907-400. Das Veranstaltungsprogramm liegt ab sofort in der Bücherei aus. (AZ)

