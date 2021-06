Unachtsamkeit: Radfahrer stürzt und muss ins Krankenhaus

Ein Fahrradfahrer fährt in der Kissinger Grünzweigstraße als er gegen einen Begrenzungsstein kommt. Der Mann stürzt und muss im Krankenhaus versorgt werden.

Am Sonntag war ein 37-Jähriger mit seinem Fahrrad in Kissing unterwegs. Er fuhr durch die Grünzweigstraße, als er gegen 14.10 Uhr mit einem Pedal an einem Begrenzungsstein hängen blieb. Laut Polizei passierte das Ganze aus Unachtsamkeit.

Verletzter Radfahrer wird ins Krankenhaus gebracht

Der Mann zog sich bei dem Sturz eine Platzwunde am Kopf zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Wundversorgung ins Friedberger Krankenhaus. Der Sachschaden am Fahrrad blieb gering. (AZ)