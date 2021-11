Unbekannte stehlen Autoscheinwerfer in Kissing

Ein roter Renault Megane steht nun ohne vordere Scheinwerfer da: Auf dem Gelände eines Autohandels in Kissing werden diese gestohlen.

In Kissing wurden die beiden vorderen Scheinwerfer eines Fahrzeugs gestohlen. Der rote Renault Megane stand auf dem Gelände eines Autohandels in der Bahnhofstraße. Wie die Polizei meldet, ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 18 Uhr, und 13 Uhr am Montag.

Nach einer ersten Schätzung liegt der Schaden bei etwa 500 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise auf den Täter oder die Täterin unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)