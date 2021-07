Kissing

vor 18 Min.

Unbekannte zerkratzen in Kissing SUV

Ein Auto wurde in Kissing zerkratzt.

5000 Euro Schaden richten Unbekannte an einem Geländewagen in Kissing an.

Ein in der Bahnhofstraße in Kissing geparkter, schwarzer SUV wurde von Donnerstag auf Freitag beschädigt. Wie die Polizei Friedberg mitteilt, wurde die gesamte Beifahrerseite des Fahrzeuges zerkratzt. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710. (AZ)

Themen folgen