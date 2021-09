Unbekannte zerkratzen vier Autos in Kissing

Die Vorfälle ereigneten sich in der Nacht zum Montag und am Montagmittag. Besteht ein Zusammenhang?

In Kissing wurden insgesamt vier Fahrzeuge durch einen unbekannten Täter beschädigt. Im Alemannenring wurden drei hintereinander geparkte Pkw beschädigt. Die Tatzeit lässt sich auf Sonntagabend bis Montagfrüh eingrenzen. Es handelt sich um zwei VW Golf und einen Suzuki Splash. Es wurden jeweils die linken Fahrzeugseiten zerkratzt. Hier entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 5500 Euro.

Am Montag in der Zeit von 11.30 bis 11.50 Uhr wurde in der Keltenstraße an einem Toyota Yaris die Beifahrerseite zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Ein möglicher Tatzusammenhang wird überprüft.

Polizei bittet um Hinweise auf Beschädigungen in Kissing

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Telefonnummer 0821/323-1710. entgegen. (AZ)