Kissing

vor 17 Min.

Unbekannter fährt in Kissing gegen geparktes Auto und flieht

Wer hat in der Nacht zum Donnerstag am Alemannenring in Kissing etwas beobachtet?

In der Nacht zum Donnerstag wurde in Kissing am Alemannenring ein schwarzer Ford an der linken, vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Der Pkw war am Straßenrand geparkt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Hinweise nimmt die PI Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

