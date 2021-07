Unbekannter zerkratzt Auto in Kissing

Ein schwarzer Golf wird in Kissing beschädigt. Ein unbekannter Täter zerkratzt eine Seite des Autos.

Ein schwarzer VW Golf wurde am Montag in der Donauschwabenstraße in Kissing beschädigt. Laut der Polizei hat ein Unbekannter zwischen 7 Uhr und 16.15 Uhr die rechte Seite des Autos zerkratzt.

Der Sachschaden liegt etwa bei 500 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)