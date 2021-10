Unfall: Wendemanöver auf der B2 bei Kissing geht schief

Ein Autofahrer will auf der B2 wenden, sieht aber ein anderes Auto nicht. Beide krachen ineinander, eines der Fahrzeuge landet an einem Baum.

Auf der B2 sind am Sonntag zwei Autos zusammengestoßen, dabei wurde eine Frau verletzt. Der 44-jährige Fahrer eines Kia fuhr gegen 11.45 Uhr auf der B2 von Kissing in Richtung Augsburg. Laut Polizei wollte er dann in Höhe Gut Lindenau wenden, nach Kissing fahren und übersah einen Ford, der aus Richtung Augsburg kam. Die Fahrzeuge stießen zusammen, und der 55-jährige Ford-Fahrer fuhr im weiteren Verlauf gegen einen Baum.

Eine Verletzte und Sachschaden bei Unfall bei Gut Lindenau

Die zwei Insassen im Kia wurden nicht verletzt, genauso wie der Ford-Fahrer. Dessen 51-jährige Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Friedberg gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 12.000 Euro, die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Kissing kam auch am Unfallort zum Einsatz, die B2 musste etwa 20 Minuten gesperrt werden, um den Unfall aufzunehmen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch