Unfall an Stauende: Drei beteiligte Autos und eine Verletzte auf der B2

Ein Mercedes-Fahrer übersieht auf der B2 ein Stauende. Als er auf einen anderen Pkw auffährt, löst der 52-Jährige eine Kettenreaktion aus.

Auf der B2 kurz vor dem Kissinger Ortseingang sind am Sonntag drei Autos in einen Unfall verwickelt gewesen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 52-Jähriger gegen 14.20 Uhr mit seinem Mercedes von Augsburg in Richtung Kissing. Auf der B2 kurz vor dem Kreisverkehr am Ortseingang bildete sich ein Rückstau. Weil er das zu spät erkannte, fuhr er auf den BMW einer 71-jährigen Frau vor ihm auf. Deren Wagen wurde auf einen weiteren BMW geschoben. Dieser wurde von einem 73-Jährigen gelenkt.

Eine Frau bei Unfall verletzt

Im Auto der 71-Jährigen saß auch eine 72-jährige Beifahrerin, die bei dem Vorfall leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst wurde hinzugerufen und brachte sie ins Krankenhaus nach Friedberg. Sonst wurde niemand verletzt, an den Autos entstand ein Schaden von insgesamt etwa 6500 Euro. (AZ)