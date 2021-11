Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf AIC 12: drei Personen im Krankenhaus

Zwischen Kissing und Ottmaring werden drei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt, weil eine 68-Jährige in einer Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn kommt.

Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei wurden am Montag gegen 17.45 Uhr zu einem Unfall auf die Kreisstraße zwischen Kissing und Ottmaring gerufen. Eine Frau fuhr auf der Ortsverbindungsstraße von Kissing Richtung Ottmaring und kurz vor Ottmaring durch ein Waldstück. Hinter ihr war ein 50 Jahre alter Mann im Wohnmobil unterwegs. Die Polizei meldet, dass die 68-Jährige nach aktuellem Stand der Ermittlungen in einer starken Rechtskurve nicht möglichst weit rechts fuhr.

Vor Ottmaring: Autos krachen in Kurve ineinander

In der Kurve kam ihr aber eine 23-jährige Autofahrerin entgegen. Die Autos stießen mit den linken Fahrzeugfronten zusammen, das Fahrzeug der jüngeren Frau drehte sich durch die Wucht des Aufpralls und prallte in das Wohnmobil. Laut Polizei wurden alle drei Unfallbeteiligten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Etwa anderthalb Stunden lang war die Stelle zur Unfallaufnahme gesperrt, alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Einsatzort waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Friedberg und Ottmaring. (AZ)