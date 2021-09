Unfallflucht in der Bahnhofsallee: Nur ein kaputtes Auto bleibt zurück

In Kissing stellt eine Frau ihr Auto ab. Als sie zurück kommt, findet sie einen Unfallschaden. Wer daran Schuld hat, ist ein Rätsel.

Am Montag wurde in der Kissinger Bahnhofsallee ein Fahrzeug beschädigt. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, stand der schwarze Opel auf einem Parkplatz an der Bahnhofsallee. Die 56-jährige Besitzerin hatte ihn gegen 8.45 Uhr dort geparkt. Gegen 16.30 Uhr kam sie wieder zurück und sah an dem Auto frische Unfallspuren. Der Unfallschaden ist an der linken Fahrzeugseite hinten.

500 Euro Schaden bei Unfallflucht in Kissing

Wer auch immer den Schaden verursachte, verschwand, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Der Schaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Hinweise auf den Täter oder die Täterin entgegen. (AZ)