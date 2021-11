Vandalismus: Unbekannte beschädigen mehrere Verkehrsschilder

Umgeknickte Schilder, herausgerissener Abfalleimer und andere Beschädigungen: In Kissing treiben sich Vandalen herum. Gibt es einen Zusammenhang bei den Taten?

Gleich an mehreren Stellen in Kissing haben Unbekannte ihre Spuren hinterlassen: Einige Verkehrsschilder wurden umgeknickt. Die Gemeinde meldete die Sachbeschädigungen bei der Polizei.

Laut Polizei wurde zwischen Dienstag und Mittwoch in der Max-Planck-Straße ein Verkehrszeichen beschädigt. Die Stange mit Schildern für Fußgänger und die Vorfahrtsstraße wurde umgebogen. An der Einmündung von Max-Planck-Straße und Bahnhofstraße sowie an der Einmündung Bahnhofstraße/Fliederstraße wurden noch zwei Schilder umgeknickt. Ein Zeichen wurde so in der Kirchstraße beschädigt. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.

Schäden auch an Bahnhof und Bushaltestellen in Kissing

Aber die Gemeinde hat noch weitere Beschädigungen bei der Polizei gemeldet. Ein Abfalleimer wurde am Bahnhof Kissing absichtlich aus der Erde gerissen. Das geschah auch mit den Schildern für die Bushaltestellen in der Korn- und der Fliederstraße. Mit dem geschädigten Unternehmen muss noch geklärt werden, wie hoch der Schaden ist. Ob der Vandalismus an den Verkehrszeichen und den Haltestellen zusammenhängt, wird noch geprüft. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)