Veränderungssperre gilt nun für das gesamte ehemalige O&K-Gelände

Plus Ein altes Bahngelände nördlich des ehemaligen O&K-Geländes soll verkauft werden. Die Gemeinde erweitert daher die in dem Bereich geltende Veränderungssperre.

Die Gemeinde Kissing arbeitet zurzeit mithilfe von Experten daran, einen Plan für die Zukunft aufzustellen. Für das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) hat sich das Architektenbüro Haines-Leger bereits vor Ort einen Überblick verschafft. Ein wichtiger Punkt, der untersucht werden soll, ist die künftige Nutzung der brachliegenden Teile des ehemaligen O&K-Geländes westlich der B2. In der vergangenen Gemeinderatssitzung ist nun die Veränderungssperre, die bisher nur über einem Teil des Gebiets lag, vergrößert worden.