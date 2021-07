Verhinderungstaktik: Eigentümer des O&K-Geländes ärgert sich über Kissing

Plus Die Gemeinde hat eine städtebauliche Untersuchung angestoßen und will erst einmal die Ergebnisse abwarten. Der Eigentümer kritisiert das als Verhinderungstaktik.

Vor drei Jahren hat Gerhard Breher, Leiter der Firma Brefa, ein 28.000 Quadratmeter großes Grundstück im Bereich des O&K-Geländes, früher Firma Frisch, erworben. Seitdem hat er die unterschiedlichsten Projekte an die Gemeinde Kissing herangetragen - zuletzt ging es um die Ansiedlung eines Verteilerzentrums des Versandriesen Amazon. Doch jeder Vorschlag fiel in Kissing durch. Im Gegenteil: Die Kommune hat nun sogar eine Veränderungssperre erlassen. Investor Breher ist massiv verärgert.