Wichtellöcher, Hiasl und Co: Die Geheimnisse der Wälder von Mergenthau

Plus Heinz Schmidt macht mit seinen Zuhörern einen spannenden Streifzug durch die Wälder rund um Gut Mergenthau. Auch der Bayerische Hiasl ist mit von der Partie.

Wo findet man Kissings ältestes von Menschenhand geschaffenes Bauwerk, wie kam der Katzensteig zu seinem Namen und wie berechnet man ohne Meterstab die Höhe eines Baumes? Dies alles und viel mehr erfuhren die Teilnehmer bei einem Streifzug rund um Gut Mergenthau. In einer zweieinhalbstündigen Wanderung teilte der Kissinger Heinz Schmidt, der sich seit Langem mit der Siedlungsgeschichte der Region befasst, sein umfangreiches Wissen mit vielen Interessierten.