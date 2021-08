Kissing

12:00 Uhr

Wie die AWO Kissing sich neu aufgestellt hat

Der Vorsitzende der AWO in Kissing, Thomas Muth, und seine Stellvertreterin Heidemarie Stauber freuen sich, dass jetzt wieder vereinzelte Veranstaltungen in der Begegnungsstätte stattfinden können.

Plus Thomas Muth ist inzwischen für den Ortsverein zuständig. Den hat sein Vorgänger Günter Vogt jahrzehntelang geprägt. Dafür wird ihm bald eine besondere Ehre zuteil.

Von Heike Scherer

Die Arbeiterwohlfahrt lebt vom persönlichen Austausch der Mitglieder, Besucher und Programmteilnehmer. Durch die Corona-Pandemie ist dieses Zusammenspiel auch beim Ortsverein Kissing empfindlich gestört worden. In der AWO-Begegnungsstätte in der Blumenstraße mussten viele Angebote ausfallen. Seit Juni finden nun einzelne Veranstaltungen wieder statt. Im September steht die Jahreshauptversammlung an. Dennoch herrscht in Kissing immer noch Vorsicht: Weitere Planungen werden wegen des vermehrten Auftretens der Delta-Variante vorerst nicht gemacht.

