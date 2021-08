Kissing

Wie in Kissing die Strommasten umgelegt werden

Plus Die Strommasten in Kissing sind 24 Meter hoch und vier Tonnen schwer. Aber nun müssen sie weg. Dazu brauchen die Monteure einen Autokran und viel Gefühl.

Von Philipp Schröders

In Kissing wird zurzeit ein Mammutprojekt umgesetzt. Die LEW Verteilnetz (LVN) erneuert die Anbindung an das Umspannwerk in der Gemeinde. Das versorgt bis zu 30.000 Menschen in der Region mit Strom und wird künftig von Norden her an das Netz angeschlossen. Dazu finden derzeit umfangreiche Arbeiten längst des Auensees und des Lechs statt. Alte Strommasten werden komplett abgerissen, um Platz für neue zu schaffen.

