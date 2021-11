Kissing

Zwischen Hochs und Tiefs: Gemischte Stimmung in der Kissinger Geschäftswelt

Plus Die vierte Corona-Welle macht sich in den Kissinger Geschäften bemerkbar. Einige trifft es hart, andere weniger - und ein Geschäft erlebt einen Aufschwung.

Von Anna Katharina Schmid

Eingelegte Artischocken, Oliven, Weine: An den Bestellungen für Weihnachten merke man es. Ute Scharnagl ist die Inhaberin von Hettenkofer Frisches & Feines in der Kornstraße in Kissing. "Man spürt die Anspannung der Menschen wieder deutlicher", sagt sie. Die Bestellungen für Firmengeschenke gingen um bis zu 30 Prozent zurück. Der Grund: Weihnachtsfeiern würden abgesagt und Präsente zu verschicken, käme nicht für alle Unternehmen infrage. Die steigenden Inzidenzen und Unsicherheit der Menschen wirken sich auf den Einzelhandel aus. Ein Reisebüro fühlt sich in das Jahr 2020 zurückversetzt, ein Blumenladen floriert durch eine neue Verkaufsstrategie: So geht es der Geschäftswelt in Kissing.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

