Kissing bietet viel für Wolfs Nachfolger

Kissing steht vor einem Umbruch – noch schneller als ursprünglich gedacht. Nach 22 Jahren Amtszeit geht Bürgermeister Manfred Wolf im Januar in den Ruhestand. Eigentlich wollte der 63-Jährige seine reguläre Amtszeit bis 2020 zu Ende bringen. Aus gesundheit- lichen Gründen sah er sich aber gezwungen, seinen Schreibtisch früher zu räumen. Mit seiner Entscheidung überraschte er die Kissinger Bürger und die politischen Entscheidungsträger.



Junge Erwachsene, die in Kissing aufgewachsen sind, können sich nicht an eine Zeit ohne Bürgermeister Wolf erinnern. Der 63-Jährige hat die Gemeinde geprägt und wichtige Projekte verwirklicht. Doch das Rad dreht sich weiter. Der Chefsessel im Rathaus muss neu besetzt werden. In kleineren Gemeinden wird es immer schwieriger, Kandidaten für das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters zu finden. Kissing hat einen berufsmäßigen Rathauschef. Doch das erklärt nicht allein, warum sich bereits mehrere Bewerber in Stellung gebracht haben. Kissing ist eine aufstrebende Gemeinde. Sie liegt im Einzugsgebiet der Großstädte Augsburg und München. Sie hat in den vergangenen Jahrzehnten viele neue Einwohner gewonnen. Unternehmen und Geschäfte haben dort Standorte eröffnet. Die Spaltung zwischen Alt- und Neuort, die aus der Ansiedlung der Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg herrührt, ist kaum noch zu spüren. Gemeindeübergreifend gibt es ein reges Vereinsleben.

Der neue Bürgermeister übernimmt ein spannendes Betätigungsfeld und kann viel bewegen. Aber er steht auch vor Herrausforderungen. Wie geht es weiter mit der Osttangente? Was wird aus dem ehemaligen O&K-Gelände? Stehen weiterhin genug Kita-Plätze zur Verfügung? Das sind nur ein paar der Fragen, mit denen er sich beschäftigen muss.

