vor 51 Min.

Kissing erneuert marode Wasserleitungen in der Schulstraße

Im Bereich der Kissinger Schulstraße häufen sich die Rohrbrüche. Auch an der Straße sind Arbeiten nötig.

Über 50 Jahre alt sind die Wasserleitungen in der Fliederstraße und in der Schulstraße. Und die Rohrbrüche häufen sich. Deswegen möchte Kissing in der Fliederstraße sowie dem angrenzenden Abschnitt der Schulstraße bis zur Einmündung in die Bahnhofstraße die Leitungen erneuern.

Dafür hat der Gemeinderat den Planungsauftrag für rund 40.000 Euro an das Büro Arnold Consult vergeben. Dieses geht für den Austausch momentan von rund einer Million Euro Kosten aus. Die Erneuerung soll in drei Abschnitten erfolgen. Der Bauausschuss wird in einer seiner nächsten Sitzungen darüber beraten, ob in dem Zug auch gleich die marode Straße saniert werden soll.

Erneuerung der Bahnhofstraße war bereits geplant

Die SPD erinnerte in dem Zusammenhang an die schon 2016 geplante Erneuerung der Bahnhofstraße im Altort. „Es macht eventuell mehr Sinn, das eine erst mal zu beenden, bevor man etwas Neues beginnt“, merkte Roland Nemetz (SPD) an.

Bürgermeister Reinhard Gürtner erläuterte, dass es in der Bahnhofstraße bisher immer an den Grundstücksverhandlungen gescheitert war. Er bemühe sich nun, die Gespräche mit den Eigentümern wieder aufzunehmen. „Aber ich kann nichts garantieren“, sagte er. Weil also ungewiss sei, ob und wann die Erneuerung der Bahnhofstraße erfolgen könne, bitte er darum, parallel mit der Planung für Flieder- und Schulstraße zu beginnen.Gegebenenfalls könne die Erneuerung der Bahnhofstraße jedoch jederzeit wieder vorgezogen werden.

lSchulerweiterung Kissing muss die Grundschule erweitern (wir berichteten). Wegen der Größe des Projekts müssen die Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben werden. Mit dem komplexen und bürokratischen Verfahren wurde für 29000 Euro das Büro Meixner+Partner beauftragt.

Geschäftsführer Max Meixner erklärte, dass dieses bis zu sechs Monaten in Anspruch nehmen werde. Im Idealfall können dann im April die Planer mit ihrer Arbeit beginnen. (gön)