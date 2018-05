vor 19 Min.

Kissing feiert das Dorffest

Erlös unterstützt die Sanierung der Altäre

Dass die Pfarrei St. Stephan/ St. Bernhard alljährlich beim Saler in Alt-Kissing (Hauptstr. 8, Richtung Asam-Hof) ein Dorffest abhält, ist inzwischen schon gute Tradition. Rosa Wagner stellt dafür auch heuer wieder ihren Hofraum und die landwirtschaftlichen Gebäude zur Verfügung.

Am Sonntag, 27. Mai, beginnt das Fest mit einem Gottesdienst um 9 Uhr in der St.-Stephan-Kirche. Im Anschluss daran beginnt das Fest beim Saler, wo sich die Besucher aus Alt- und Neukissing zum gemütlichen Beisammensein beim Frühschoppen bzw. zum Mittagessen und am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen treffen. Die Musikkapelle Die Kissinger bietet dazu um die Mittagszeit das musikalische Rahmenprogramm.

Zum Abschluss dieses Festes feiert um 18.30 Uhr Pfarrer Alfredo Quintero mit all den Besuchern auf dem Festgelände eine feierliche Maiandacht, die vom Männergesangsverein Liederkranz musikalisch gestaltet wird.

Viele Männer und Frauen der Pfarrei engagieren sich an diesem Tag ehrenamtlich, um dieses Dorffest abhalten zu können. Mit dem Reinerlös der Veranstaltung soll die bereits begonnene Restaurierung der Altäre in St. Stephan finanziell unterstützt werden. Die Organisatoren laden alle in der Bevölkerung zu dem Fest ein.