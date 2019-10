vor 22 Min.

Kissing gibt Gas für den sozialen Wohnungsbau

Die nicht mehr genutzte neuapostolische Kirche mitsamt dem großen Grundstück gehören der Gemeinde Kissing. Diese überlegt, wie sie das Anwesen am sinnvollsten nutzen kann.

Gleich zwei Projekte stehen in der jüngsten Sitzung zur Debatte. Die CSU will sogar ein Grundstück opfern, das schon seit Langem für die Ortsgestaltung reserviert ist. Das sorgt bei der SPD für Ärger

Von Gönül Frey

Bezahlbarer Wohnraum ist mittlerweile auch in Kissing schwer zu finden. Im sozialen Wohnungsbau hat sich hier seit Langem nichts mehr getan. Das will der neue Bürgermeister Reinhard Gürtner ändern und schlägt das gemeindeeigene Grundstück vor, auf dem sich die ehemalige neuapostolische Kirche befindet. Mit diesem Standort ist die SPD-Fraktion nicht einverstanden. Sie kontert mit einem ungewöhnlichen Gegenvorschlag: Über dem Parkplatz neben dem Haus Gabriel soll auf Stelzen ein großes Wohnhaus entstehen.

Das knapp 2000 Quadratmeter große Areal rund um die neuapostolische Kirche hat die Gemeinde 2008 erworben. Die Idee des damaligen Bürgermeisters Manfred Wolf war es, sich das Grundstück zu sichern, um hier eine Art neues Ortszentrum zu gestalten, wenn Kissing endlich eine Umgehung zur B2 hat. Deswegen wurde dieser Bereich bisher nie angetastet und das Gebäude nur zu Lager- und Vereinszwecken genutzt.

Der Gemeinderat beriet nun darüber, das Gelände der Kreiswohnbau anzubieten. „Der Bedarf ist da!“ betonte Bürgermeister Reinhard Gürtner und fragte: „Können wir es uns leisten, das Grundstück weiter leer stehen zu lassen?“ Er verwies auf die entsprechenden Projekte in der Nachbarkommune Mering: „Da weiht die Kreiswohnbau schon fast jährlich ein neues Gebäude ein – und bei uns geht nichts voran“, kritisierte er.

Die Notwendigkeit, günstigen Wohnraum zu schaffen, bestritt auch die SPD nicht. „Ich bin aber der Meinung, dass es städtebaulich wichtig ist, dieses Grundstück weiter vorzuhalten“, sagte Roland Nemetz im Namen seiner Fraktion. Er verwies außerdem darauf, dass Kissing gerade in die Städtebauförderung einsteigt (wir berichteten). Die SPD halte es deswegen für wichtig, sich hier noch nichts zu verbauen, sondern abzuwarten, welche Ideen das städtebauliche Entwicklungskonzept bringt. „Wenn wir das jetzt machen, nehmen wir uns ein Stück von der Zukunft“, appellierte er.

CSU-Sprecher Franz-Xaver Sedlmeyr äußerte seine Zweifel, dass sich die heutige B2 jemals zu einer reinen Ortsstraße zurückbauen lässt – selbst wenn die Umgehungsstraße kommt. Und Ludwig Asam (Grüne) erklärte, dass er diese Verwendung des Grundstücks schon vor zwei Jahren bei den Haushaltsberatungen vorgeschlagen habe, und entsprechend dafür sei. Unterstützung für die SPD gab es von den Freien Wählern. Wolfgang Hörig bezeichnete das Vorhaben als Schnellschuss: „Ich möchte das Grundstück auch nicht so schnell aus der Hand geben“, sagte er.

Im Zuge der teils recht emotionalen Debatte verwies die SPD mehrfach auf ihre Alternatividee, die als nächster Punkt auf der Tagesordnung stand. Darin schlug die Fraktion vor, den großen Parkplatz neben dem Haus Gabriel an der Bahnhofstraße zu überbauen.

Bei einer Realisierung könnten hier dreimal so viele Sozialwohnungen wie auf dem Grundstück der neuapostolischen Kirche entstehen. Inspiriert ist der Gedanke durch ein Modellprojekt am Dantebad in München, bei dem 100 Sozialwohnungen entstanden und das mit dem deutschen Bauherrenpreis 2018 ausgezeichnet wurde.

Die CSU erklärte sich zwar bereit, diese Option ebenfalls mit der Kreiswohnbau zu prüfen, weigerte sich jedoch, das Grundstück der neuapostolischen Kirche dafür zurückzustellen. In der Abstimmung erhielt der heiß diskutierte Standort eine Mehrheit von 13:8 Stimmen. Die Idee mit der Parkplatzüberbauung ebenfalls weiter zu verfolgen, wurde dann einstimmig beschlossen. Nun sollen zu beiden Vorhaben Gespräche mit der Kreiswohnbau geführt werden.

