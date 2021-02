vor 35 Min.

Kissing investiert viel Geld in die Entwicklung der Gemeinde

Allein mit dem Neubau der Grundschule und des Kindergartens stehen in Kissing zwei Großprojekte an. Hinzu kommen aber noch weitere wegweisende Vorhaben.

Von Philipp Schröders

Die Gemeinde Kissing hat in den vergangenen zwei Jahren einige Projekte angestoßen, die teilweise viel Geld verschlingen werden. Gerade im Bereich der Schulen und Kinderbetreuung sind Pflichtaufgaben dabei, wobei auch hier mit großen neuen Gebäuden ambitionierte Ziele verfolgt werden. Im Haushalt sind aber auch Posten für weitere für die Kommune wegweisende Vorhaben zu finden. Das Programm ist in der vergangenen Hauptausschusssitzung festgezurrt worden.

Kämmerin Michaela Fischer warf bei der Vorstellung der Rahmenbedingungen zunächst einen Blick auf das vergangene Jahr. Die Gemeinde Kissing erhielt 2020 zwei hohe Gewerbesteuerzahlungen, die nicht eingeplant waren. Insgesamt kommen Einnahmen von rund 15 Millionen Euro zusammen. Durch den unerwarteten Geldsegen wachsen die Rücklagen Kissings, das Geld auf der hohen Kante, wohl auf über 20,5 Millionen Euro an. Die Gemeinde will und muss aber auch einiges stemmen. Für die Investitionen, die im Ausschuss eingeplant wurden, sollen fünf Millionen Euro aus der Rücklage entnommen und noch einen Kredit von 8,4 Millionen Euro aufgenommen werden. Zu Beginn der Sitzung war die Darlehenssumme sogar noch höher, aber die Gemeinderäte strichen ein paar Vorhaben aus dem Haushaltsentwurf.

Einnahmen bei der Gewerbesteuer wirken sich negativ auf Folgejahre aus

Dazu hatte Kämmerin Fischer auch aufgerufen. "Die hohen Gewerbesteuereinnahmen wirken sich auf das kommende Jahr brutal aus", warnte sie. 2022 werde es keine Schlüsselzuweisungen geben. Die haben die Aufgabe, die Finanzkraft der Kommunen zu stärken und Unterschiede in der Steuerkraft abzumildern. Zudem rechnet Fischer damit, dass die Gemeinde 11,4 Millionen Euro an Kreisumlage zahlen muss. Sie fürchtet, dass es im kommenden Jahr keine Zufuhr vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt geben wird. Eher wird Geld in die andere Richtung gebucht, was jeder Kämmerer eigentlich vermeiden will. "Die hohen Rücklagen sollten dazu benutzt werden, die hohen Investitionen zu stemmen, aber auch den Verlust an Einnahmen zu überbrücken", sagte Fischer.

Ein Mammutprojekt der Gemeinde in den kommenden Jahren ist sicherlich der Neubau der Grundschule. In diesem Jahr stehen dafür 590.000 Euro im Haushaltsentwurf. Andreas Vötter von der Bauverwaltung erklärte, dass voraussichtlich 200.000 Euro für den Architektenwettbewerb gebraucht würden. Mit dem will die Gemeinde den richtigen Planer für das Vorhaben finden. Zudem soll die bestehende Grundschule, die viel zu klein geworden ist, möglichst bald mit einem Interimsanbau erweitert werden. Für das Gebäude in Modulbauweise sind rund 1,4 Millionen Euro veranschlagt.

In Kissing wird neben der Paartalhalle eine neue Kindertagesstätte errichtet. Bild: Philipp Schröders

Neben der Paartalhalle sind bereits seit etwa zwei Wochen Bagger im Einsatz. Hier wird das neue Kinderhaus Spielarche errichtet, das ab September weitere dringend benötigte Kita-Plätze bieten soll. Im Haushalt sind für die Baumaßnahmen und Ausstattung rund 4,9 Millionen Euro vorgesehen, wobei in den kommenden Jahren auch Zuschüsse fließen.

Viel Geld muss Kissing jedes Jahr für die Paartalhalle in die Hand nehmen

Viel Geld muss die Gemeinde jedes Jahr für die Paartalhalle in die Hand nehmen. Zurzeit hofft sie, dass sie bei einem Förderungsprogramm des Bundes berücksichtigt wird. In Zukunft sollen beispielsweise unter anderem die Außenwände angegangen werden. Deren Dämmung löst sich hinter der Verkleidung auf. Für die Sanierungsplanung und verschiedene andere kleinere Maßnahmen, wie die Renovierung der Duschen, stehen 285.000 Euro im Entwurf. Für den Umbau des Bistros hatte die Verwaltung 300.000 Euro als Posten vorgeschlagen. Eine Unternehmensberatung hatte für die Gemeinde bereits ein Konzept ausgearbeitet, wie man die Gastronomie in der Paartalhalle wieder beleben könnte. Die Höhe des Postens sorgte aber im Ausschuss für Verwunderung. Ronald Kraus von der SPD fragte: "Haben wir da nicht nun ein Impfzentrum?" Er spielte darauf an, dass der Landkreis den kompletten Veranstaltungsbereich der Halle angemietet hat, um dort bald Landkreisbürger gegen Corona zu impfen. Auch Michael Eder von der CSU sprach sich dafür aus, den Posten um 200.000 Euro zu verringern, was dann auch beschlossen wurde.

Eine hohe Ausgabe, zu der die Gemeinde verpflichtet ist, verschlingt die Renaturierung des Verlorenen Bachs. Dessen ökologisches Gleichgewicht war vor drei Jahren durch unsachgemäße Baggerarbeiten, die die Gemeinde in Auftrag gegeben hatte, empfindlich gestört worden. Nun arbeitet eine Fachfirma im großen Stil an der Wiederherstellung. Der Posten im Haushalt beträgt 600.000 Euro.

Die Aussegnungshalle in Kissing hat mit Feuchtigkeit zu kämpfen. Sie soll schon länger saniert werden. Bild: Philipp Schröders

Ein Projekt, um das es wieder ruhig geworden war, ist die Sanierung der Aussegnungshalle am Friedhof. Auch die ist in einem maroden Zustand und soll eigentlich schon länger auf Vordermann gebracht werden. Im Haushaltsentwurf werden nun 285.000 Euro für dieses Jahr eingeplant. Auch die Entscheidung, in Kissing eine Station des Geschichtslehrpfad zur Schlacht auf dem Lechfeld 955 aufstellen zu lassen, ist schon vor längerer Zeit gefallen. Vötter von der Bauverwaltung sagte, dass die Initiatoren bereits bei ihm angefragt hätten. "Aufgrund der zahlreichen Projekte, die wir zurzeit stemmen, hatten wir aber bisher keine Zeit, das weiterzuverfogen." Die Stelen sollen jedoch voraussichtlich Ende des Jahres aufgestellt werden.

Über den Haushaltsentwurf soll nun im kommenden Hauptausschuss erneut beraten werden, wobei sich am Investitionsprogramm wohl nichts mehr ändern wird. Danach muss dann noch der Gemeinderat das Zahlenwerk absegnen.

