Kissing kämpft sich zum Sieg

Bei tropischen Temperaturen ringt der KSC den Aufsteiger Thalhofen nieder. Vor allem in der Schlussphase aber bleiben viele Chancen ungenutzt.

Von Roland Gottwald

Auf die Frage, ob Fußball bei diesen Temperaturen Spaß macht, gibt es nur eine Antwort: Nein, außer man gewinnt! Auch die Trinkpausen des erst 17 Jahre alten, aber sehr gut pfeifenden Schiedsrichters Felix Wagner, verschafften da nur kurzzeitige Erholung. Kissing behielt auch nach dem frühen Rückstand, als sich die gesamte KSC-Abwehr samt Torhüter noch im Tiefschlaf befand, klaren Kopf und feierte schließlich einen verdienten 3:1-Heimsieg.

In Abschnitt eins fehlte meist der entscheidende letzte Pass. Trainer David Bulik verzweifelte schier in seiner Coachingzone – nicht nur wegen der Fehlpassquote im Vorwärtsgang, sondern auch wegen des Auslassens der gut herausgespielten Torchancen. Nach dem frühen 0:1 durch Marco Steinhauser (4.) hatte Julian Büchler nach einer klasse Flanke von „Löwe“ Genitheim die Gelegenheit zum Ausgleich, scheiterte aber am starken FC-Torhüter Reichhart (14.). Aber mit dem nächsten Angriff schenkte sich der Gast aus Thalhofen den Ausgleich selbst ein (15.). Die Gäste blieben aber mit weiten Bällen stets gefährlich und kamen zu guten Torchancen, die bessere aber hatte Kissings Julian Büchler in der 29. Minute. Der Führungstreffer des Gastgebers entstand durch einen herrlichen Berglmeir-Pass auf Alexander Kergel, der legte auf Jonas Gottwald und der verwandelte aus spitzem Winkel zum 2:1 ins lange Eck (43.).

In der zweiten Halbzeit ließ sich der KSC zunächst das Heft aus der Hand nehmen und sah sich in die Defensive gedrängt. Nach einem Freistoß von Suske hätte Spielführer Nico Beutel fast den Ausgleich geschafft. Was der KSC dann in der Schlussviertelstunde an Hochkarätern liegen ließ, passte nicht mehr auf die so oft zitierte Kuhhaut. Vor allem Edin Ganibegovic trat dabei in den Vordergrund, er ließ gleich drei dicke Dinger liegen. Gut, dass bei einer dieser Großchancen Julian Büchler regelwidrig zu Fall gebracht wurde und Bastian Lang den Strafstoß gewohnt sicher zum Endstand von 3:1 verwandelte (74.).

Dass anschließend ein wirkliches Aufbäumen der Gäste fehlte, war der erbrachten Laufleistung und den hochsommerlichen Temperaturen geschuldet. Insgesamt durfte das Trainergespann Bulik/Steichele mehr als zufrieden sein.

Kissing Sedlmeir, Wrba, Cena, Genitheim. Binder, Q. Springer (46. Ganibegovic), Kergel, Berglmeir, Lang, Büchler (80. Schuller), Gottwald (80. Horak) – Tore 0:1 M. Steinhauser (4.), 1:1 Eigentor (15.), 2:1 J. Gottwald (43.), 3:1 Lang (74./FE) – Schiedsrichter Felix Wagner – Zuschauer 75

