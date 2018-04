vor 54 Min.

Kissing liest zwischen den Zeilen

Mit Geschichten, aber auch Geschichte setzt sich die literarische Runde bereits seit 19 Jahren auseinander. Das jüngste Treffen dreht sich um „Der Junge mit dem gestreiften Pyjama“

Von Christine Hornischer

William Shakespeare und Miguel de Cervantes teilen sich den heutigen 402. Todestag. Um die genialen Virtuosen im Umgang mit Feder und Papier zu würdigen, hat die UNESCO 1995 den 23. April zum Welttag des Buches ausgerufen. Auch die Bücherei Kissing mit Leiterin Petra Scola trägt das Ihrige dazu bei, der Lust am Lesen Raum zu geben. Dazu gibt es schon seit 19 Jahren einen Literaturkreis, der sich regelmäßig trifft.

Ein gutes Buch, dazu ein Glas Wein und interessante Diskussionen, fertig ist die literarische Runde. Und die ist ganz nach dem Geschmack von Büchereimitarbeiterin Jutta Winken, die den geschlossenen Literaturkreis organisiert, sowie den 19 Teilnehmerinnen. Denn der Zirkel hat sich irgendwie zu einer reinen Frauenrunde entwickelt. Monika Weithmann-Kraus ist seit der ersten Stunde dabei und erzählt: „Früher hatten wir mal einen schüchternen Mann, aber die weibliche Übermacht war wohl zu groß.“

Rotierend stellt eine der Damen ein Buch vor, auf das sich der Kreis geeinigt hat. Da wurden seit der Gründung im November 2010 Bücher wie „Meinen Hass bekommt ihr nicht“, „Madame Mallory“ oder „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ besprochen. Der Gesprächskreis bietet Gelegenheit zum Austausch von Leseerfahrungen und Gedanken, zur Diskussion und Auseinandersetzung mit dem Gelesenen. „Literarische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, nur die Freude am Lesen und Austauschen“, sagt Jutta Winken.

An diesem Abend steht das Buch „Der Junge im gestreiften Pyjama“ von John Boyne im Mittelpunkt. 15 Frauen sind erschienen. Ausgesucht hat es Angelika Kary, die seit 2014 dabei ist. Als erstes hat sie den Film gesehen, dann das Buch gelesen. Die Geschichte über einen Neunjährigen, dessen Vater Kommandant eines Konzentrationslagers ist, hat sie so beeindruckt, dass sie im vergangenen Jahr Auschwitz besuchte. Deswegen und weil sie den Eindruck hat, dass der Informationsbedarf zum Holocaust immer noch sehr groß ist, stellt sie das vielfach preisgekrönte Werk nun im Lesezirkel vor. Boyne verwende in seinem Roman eine sehr einfache Sprache, was die Geschichte authentisch mache, da sie aus der Sicht eines neunjährigen Jungen geschrieben ist. Mit Begeisterung debattieren die Teilnehmerinnen kleinste Details bis hin zu den stilistischen Besonderheiten. So etwa die Tatsache, dass der neunjährige Protagonist alle Wörter, die mit dem Nationalsozialismus zusammenhängen, falsch ausspricht. Anstatt über den Führer redet er etwa vom Furor. Das soll zeigen, dass er mit dem Nationalsozialismus überhaupt nichts zu tun hat und nichts davon weiß, so deuten das die Leserinnen der Kissinger Runde. Überhaupt wurde in dieser Zeit nicht gesprochen, sind sich alle einig. In dem Werk werde vieles zwischen den Zeilen ausgedrückt.

Erika Young, auch ein Gründungsmitglied des Literaturkreises, meint: „Es haben damals nicht nur die Kinder nicht gefragt. Auch die Erwachsenen haben ihren Mund gehalten.“ Und sie erzählt, wie ihre Mutter, die bei einer Jüdin gearbeitet habe, auf deren Ankündigung „Ich muss jetzt verreisen“ gar nicht gefragt habe, wohin denn und ob etwas passiert sei.

Doch gekonnt bringt die Künstlerin die Sprache wieder auf das Buch. Auch andere melden sich jetzt zu Wort und die Meinungen gehen auseinander. So erzählt Gründungsmitglied Martina Großhauser, dass sie „das Buch eigentlich gar nicht lesen“ wollte, weil das Thema an allen Ecken lauere. „Trotzdem – und gerade weil es aus unschuldigen Kinderaugen erzählt ist – ein grandioses Werk, welches den Nationalsozialismus und das damalige Leben auf beiden Seiten des Zauns schonungslos und ehrlich beschreibt, ohne viele direkte Aussagen zu bringen.“

Hier sehe man nicht nur, wozu Menschen fähig sind, sondern auch, wie gut John Boyne dies in literarischer Form darstellen könne. „Das Buch lässt mich mit zwiespältigen Gefühlen zurück“, sagt dagegen Dorle Ebner. „Erst habe ich es gar nicht so gern gelesen. Doch als mir ein neunjähriges Mädchen auf dem Gymnasium sagte, das sei ein gutes Buch, weil es die Freundschaft so hochleben lasse, habe ich es mit anderen Augen gesehen.“

So bietet der Kissinger Literaturkreis die Möglichkeit, durch das Lesen in andere Welten und Epochen einzutauchen – ein reizvolles Angebot für alle, die Geschichten und Geschichte mögen.

Alle, die jetzt Blut geleckt haben, können bei dem Literaturkreis „Kissing liest ein Buch“ teilnehmen. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 26. September um 19.30 Uhr in der Bücherei Kissing statt. Gelesen wird die „Deutschstunde“ von Siegfried Lenz.