Kissing rüstet bei Straßenbeleuchtung auf LED-Technik um

Beim Waldkindergarten zeichnet sich eine Lösung ab. Jugendsozialarbeit soll auch für die Grundschule kommen

Von Christine Schenk

„Der flächendeckende Einsatz der LED-Technik bei der Straßenbeleuchtung in Kissing führt zu einer Energieeinsparung von rund 30 Prozent, verringert dadurch die Kosten und den Kohlenstoffdioxid-Ausstoß“, so Peter Kraus, Leiter der Kommunalbetreuung bei der Lechwerke AG (LEW). In der Gemeinderatssitzung erläuterte er dem Gremium das Vertragsangebot der LEW für den pauschalierten Leuchtmittelaustausch für konventionelle Leuchten und die Umrüstung auf LED-Technologie.

Von den derzeit 853 konventionelle Leuchtstellen ohne LED-Technik in Kissing sollen demnach 594 Leuchtstellen auf LED-Technik umgestellt werden. Das Gesamtvolumen der Investitionskosten beträgt 222604 Euro innerhalb von acht Jahren. Eingespart werden könnten in dieser Zeit Energiekosten in Höhe von etwa 123000 Euro.

Das Gremium war sich schnell einig, für die Annahme des Angebots der LEW zu stimmen. Einzig bei der Entscheidung für die Neuanschaffung der Leuchtmittel herrschte Unstimmigkeit.

Johannes Kaindl von den Grünen plädierte für die billiger Variante. Alle anderen Fraktionen präferierten ein einheitliches Straßenbild in Kissing und sprachen sich für die etwas teureren Lampen mit Mehrkosten von 2500 Euro aus, da diese bereits jetzt in Kissing im Einsatz seien. Der Vertrag wurde mit 19:2 Stimmen angenommen.

Weitere Diskussionspunkte im Gemeinderat waren:

Einstimmig angenommen wurde der Neuerlass der Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter sowie der Antrag auf Genehmigung der Kostenübernahme für zusätzliche Rauchwarn- und Handfunkmelder in der Brandmeldeanlage der Kissinger Mittelschule. Das Auftragsvolumen der zusätzlichen Elemente beträgt 14665 Euro.

Auch dem Vertrag zwischen dem Landkreis, der Gemeinde und der Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration zur Einrichtung einer Stelle für Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) an der Grundschule Kissing stimmten die Gemeinderäte ohne Gegenstimme zu. Die jährlichen Kosten für diese Stelle betragen 25000 Euro. Sie soll bereits im September besetzt werden.

Zum Schluss der öffentlichen Sitzung informierte Bürgermeister Reinhard Gürtner das Gremium noch über den Fortgang des geplanten Waldkindergartens. „Das bisher avisierte Gelände nahe der Bachernstraße ist nicht geeignet, da der Zufahrtsweg nicht ausschließlich im Gemeindebesitz ist“, so der Rathauschef. Man habe aber bereits ein Ersatzgelände nicht unweit vom vorher geplanten Waldstück gefunden. „In der Nähe des genannten Geländes habe ich schon Wildschweine gesehen. Ist das nicht zu gefährlich für die Kinder?“, äußerte Ursula Kronester von der SPD ihre Bedenken gegen den Standort des Kindergartens. Laut Bürgermeister Gürtner sei dieser Umstand im Rathaus bereits bekannt: „Wir planen zum Schutz der Kinder vor den Wildschweinen eine entsprechende Umzäunung des Geländes. Dann ist da alles sicher.“ Weitere Fragen, beispielsweise bezüglich der Zufahrt oder den Parkplätzen, müssen jetzt vorab noch in der Verwaltung geklärt werden. Erst dann kann es zu einer Standortentscheidung kommen.

