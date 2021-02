Kissing schafft unkonventionell Platz

Plus Die Kissinger Räte entschieden sich mit sechs Gegenstimmen für die Aufgabe des Sitzungssaals im Rathaus. Das erforderte viel Mut.

In Kissing geben die Gemeinderäte ihren Sitzungssaal her, damit dort die Mitarbeiter der Verwaltung Büros haben können. Ein Schritt, der in vielen Nachbarkommunen undenkbar ist. Oder kann sich jemand wirklich vorstellen, dass in Friedberg der Stadtrat nicht mehr im historischen Saal des Rathauses tagt?

In Kissing sieht man die Angelegenheit jedenfalls pragmatisch. Es fehlt an Platz, Geld ist nicht unbegrenzt vorhanden und vor allem müssen Mitarbeiterbüros schnell zu realisieren sein. Das alles ist beim Sitzungssaal gegeben. Noch dazu bietet diese Entscheidung eine Chance, die Paartalhalle wieder mehr in den Blickpunkt zu rücken. Im Erlebachsaal tagen zu Corona-Zeiten die Räte ohnehin und haben dort genügend Platz. Die Zuschauer müssen sich nicht dicht an dicht auf ihre Stühle zwängen.

Dennoch mutet es ein bisschen seltsam an, wenn eine so große Gemeinde wie Kissing keinen eigenen Sitzungssaal mehr hat. Fast schon ein bisschen provinziell könnte man sagen. Aber vielleicht ist es einfach nur Mut zu einer unkonventionellen Entscheidung: Denn auch die anderen Kommunen, die unter ständigen Finanznöten leiden, müssen sich ehrlich fragen, ob es wirklich notwendig ist, für eine monatliche Belegung von drei bis vier Mal einen Sitzungssaal vorzuhalten, der nur ausschließlich diesem Zweck dient.

