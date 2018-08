vor 35 Min.

Kissing steht im Halbfinale

Beim Erfolg im Elfmeterschießen in Königsbrunn glänzt KSC-Keeper Daniel Sedlmeir. Auch Affing und Aindling kommen weiter. Nächste Woche steht ein Derby an.

Von Roland Gottwald und Hans Eibl und Sebastian Richly

Der Landkreis Aichach-Friedberg ist im Halbfinale des Toto-Pokals auf Kreisebene stark vertreten. Drei der vier Halbfinalisten kommen aus dem Wittelsbacher Land. Während den beiden Nord-Bezirksligisten TSV Aindling und FC Affing jeweils 90 Minuten reichten, um die TG Viktoria bzw den TSV Bobingen auszuschalten, mussten beim Kissinger SC in Königsbrunn letztlich die Elfmeter entscheiden.

TürkgücüKönigsbrunn – Kissinger SC 2:4 (0:0, nach Elfmeterschießen) Da der SV Türkgücü Königsbrunn vor allem in der Schlussphase und dann im anschließenden Elfmeterschießen vom überragend haltenden Kissinger Torsteher Daniel Sedlmeir zum Verzweifeln gebracht wurde, zog der Kissinger SC ins Halbfinale des Totopokals ein. Mit 4:2 setzten sich die Kissinger letztlich durch, nach 90 Minuten waren keine Treffer gefallen. Beide Mannschaften waren nicht mit ihrer ersten Garnitur angetreten. Demzufolge war das Spiel nicht gerade hochklassig, zumeist neutralisierte man sich, dennoch hatte der Gastgeber leichte Vorteile. Bereits in der zehnten Minute musste Sedlmeir mit beiden Fäusten einen Hammer von Vural entschärfen und der KSC hatte in Folge noch ein paar brenzlige Situationen zu überstehen. Aber auch Kissing hatte seine Chancen. David Bulik flankte herrlich nach innen, Julian Büchler kam nur knapp zu spät (22.). Mehr war in der ersten halben Stunde auf beiden Seiten nicht erwähnenswert. Das Geschehen spielte sich meist im Mittelfeld statt. Edin Ganibegovic versuchte es dann von der Strafraumgrenze, SV-Keeper Rene Bissinger kam in der 34. Minute gerade noch mit den Fingerspitzen an den Flachschuss. Zwei Minuten später wurde Julian Büchler herrlich im Strafraum freigespielt, der tanzte den Torhüter aus und wurde dann von Bissinger eigentlich eindeutig zu Fall gebracht – doch zum Entsetzen der Kissinger Fans ließ Bayernligaschiedsrichter Wildegger weiterspielen. Diese klare Fehlentscheidung machte er für den Gast in der zweiten Hälfte wieder wett, als er ein Handspiel von Bulik im Strafraum ebenfalls nicht mit Strafstoß ahndete (67.).

Fünf Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als Sedlmeir dem völlig freistehenden Kaygisiz clever den Ball vom Fuß nahm. Zwei Lang-Freistöße von der Strafraumgrenze waren gefährlich, fanden ihr Ziel aber nicht. Dann hatten die Gastgeber zwei Superchancen, das Spiel in der regulären Spielzeit durch Pham und Civek zu entscheiden. Aber Daniel Sedlmeir reagierte bei beiden Aktionen in der 81. und 83. Minute sensationell. Beim folgenden Strafstoßschießen hielt er gleich den ersten Strafstoß von Kaygisiz sicher und auch Britsch fand in ihm seinen Meister. Die Schützen des Kissinger SC – Julian Büchler, Bastian Lang, Dardan Gashi und Edin Ganibegovic – verwandelten allesamt sehr sicher.

KSC Sedlmeir, Wrba, Gashi, Lang, Bayr (61. Mader), Bulik, Berglmeir, Horak (61. Gottwald), Ganibegovic, Büchler, Genitheim. – Zuschauer 100 – Schiedsrichter Florian Wildegger (Wehringen) – Elfmeterschießen Sedlmeir hält gegen Kaygisiz, 1:0 Büchler, 1:1 Pham, 2:1 Lang, Sedlmeir hält gegen Britsch, 3:1 Gashi, 3:2 Özkan, 4:2 Ganibegovic

ViktoriaAugsburg – TSV Aindling 0:4 Dank einer souveränen Vorstellung steht der TSV unter den letzten Vier. TSV-Coach Herbert Wiest war dementsprechend zufrieden: „Das war wie aus einem Guss. Wir haben hochverdient gewonnen.“ Eigentlich war die Partie gegen schwache Augsburger bereits nach zehn Minuten entschieden. Zu diesem frühen Zeitpunkt stand es bereits 2:0 für die Wiest-Elf. Nach sechs Minuten war Patrick Stoll nach einem Freistoß von Simon Knauer per Kopf erfolgreich. Nur vier Minuten später war Kapitän Patrick Modes ebenfalls per Kopf erfolgreich. Erneut war Knauer der Vorbereiter mit seinem Eckball. Bis zur Halbzeit passierte nicht mehr viel. TSV-Torhüter Sven Wernberger hatte so gut wie nichts zu tun. Kurz nach der Pause dann die Entscheidung. Modes nutzte einen Fehlpass im Spielaufbau, umkurvte den Keeper und schloss zum 3:0 ab. Bei den Gastgebern brachte auch die Einwechslung von Torjäger Matthias Fischer keine Impulse. Wernberger musste nur ein Mal wirklich eingreifen. Aindling spielte souverän seinen Stiefel runter und war im zweiten Durchgang noch überlegener. Knauer sorgte für den Endstand. „Das sollte uns Selbstvertrauen geben“, befand Wiest.(sry-)

TSV Aindling Wernberger, Stoll, T. Hildmann, Burghart, Jacobi, Ettner, Wiedholz, , Modes (70. Sauer), Knauer, Woltmann Buchhart (60. Stach) – Tore 0:1 Stoll (6.), 0:2 Modes (10.), 0:3 Modes (50.), 0:4 Knauer (75.) – Zuschauer 100

TSVBobingen – FC Affing 2:4

Am Wiesenhang glückte den Affingern ein Auftakt nach Maß. Es war noch keine Viertelstunde gespielt und schon lagen sie mit 2:0 vorne. Max Schacherl traf nach einer Flanke von Haci Ay und dann nutzte Patric Palatin eine Vorlage von Marc-Abdu Al-Jajeh. Michael Zedelmaier verkürzte wenig später. Danach war schon wieder der FCA an der Reihe, bei dem sich erstmalig Neuzugang Florian Tremmel als Torschütze auszeichnete. Es war ein Kopfball nach einer Ecke von Ronny Roth. Als kurz nach der Pause Haci Ay, erneut nach Vorarbeit Roth, erfolgreich war, war die Pokalpartie bereits entschieden. (jeb)

FC Affing Seidel, Tremmel (65. Sturz), Palatin, Lipp, Al-Jajeh (57. Kalkan), Krebs, Roth, Merwald, Reiter, Ay (68. Wanner), Schacherl. – Tore 0:1 Schacherl (6.), 0:2 Palatin (14.), 1:2 Zedelmaier (18.), 1:3 Tremmel (29.), 1:4 Ay (51.), 2:4 Daniel (85.) Zuschauer 50.

Das Halbfinale Die Partien für das Halbfinale stehen auch schon fest. Die Auslosung von Spielleiter Reinhold Mießl ergab folgende Partien: Kissinger SC gegen FC Affing und TSV Täfertingen gegen TSV Aindling. Täfertingen hatte den TSV Göggingen mit 4:2 aus dem Rennen geworfen. Die beiden Halbfinal-Begegnungen finden am kommenden Mittwoch, 5. September, jeweils um 18 Uhr statt.

