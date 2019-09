vor 19 Min.

Kissing sucht Grundstücke für sozialen Wohnbau

Robert Englmeier stellt im Kissinger Gemeinderat die Zahlen der Kreiswohnbaugesellschaft vor. Der Bedarf ist weit höher als das Angebot.

Von Christine Schenk

Eine insgesamt positive Bilanz zog der Geschäftsführer der Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg, Robert Englmeier, bei seiner Vorstellung des Jahresabschlusses 2018. Demnach stieg die Bilanzsumme von 23,8 Millionen Euro (2017) auf 26,5 Millionen Euro. Das Jahresergebnis sank von 469000 Euro auf 203000 Euro, das Anlagevermögen stieg im selben Zeitraum um 2,1 Millionen Euro. Beide Bilanzwerte stehen im Zusammenhang mit der Realisierung zahlreicher Neubauten. Der Wohnungsbestand umfasst jetzt 366 Wohneinheiten, von denen 76 geförderte Wohnungen sind.

„Wir haben insgesamt 3,1 Millionen Euro in Neubauten investiert. Bauschwerpunkt war im Jahr 2018 Mering mit Projekten in der Wendesteinstraße, der Kissinger Straße und in der Schwägerlstraße“, erläutert Englmeier. Insgesamt handelt es sich hier um 47 geförderte Wohnungen und 29 Stellplätze. „Wir versuchen bei der Mieterschaft einen gute Mischung hinsichtlich der Finanzkraft der Bewohner hinzubekommen“, so der Wohnbauexperte.

Die Einkommensgrenzen für die Förderfähigkeit liegen je nach Haushaltsgröße zwischen 34.500 Euro und 80.000 Euro Jahresgehalt.

Der einzige Wermutstropfen, den der Leiter der Wohnbau GmbH sieht, ist, dass der Bedarf weit höher ist als das Angebot. „Wir haben derzeit Interessenten für rund 800 Wohnungen, etwa 600 davon sind Bedürftige.“ Einig war man sich im Kissinger Gemeinderat darüber, dass die Gemeinde gerne für diesen Zweck Grundstücke zur Verfügung stellen würde, derzeit aber keine zu erwerbenden Baugrundstücke in Sicht seien.

Des Weiteren wurden die von Gerd Sahlender vom Planungsbüro Arnold Consult eingearbeiteten Änderungen in den Flächennutzungsplan Nr. 14 „Sport-u. Freizeitgelände“ - VHB Reitplatz“ mit 20:0 Stimmen angenommen.

Kissinger Räte diskutieren über Heckenbepflanzung

Für Diskussionsstoff unter den versammelten Ratsmitgliedern sorgte eine vorgeschlagene Änderung im dazugehörigen Bebauungsplan. Streitpunkt war ein drei Meter breiter Pflanzstreifen mit Hecke, der Teil des Bebauungsplanes werden sollte. Die geplante Hecke soll in Zukunft das „wilde“ Parken am Grundstücksrand zu verhindern. Durch Katrin Müllegger-Steiger (Grüne) konnte zwar der Verdacht ausgeräumt werden, hier wären im Ältestenrat Fakten geschaffen worden, ohne, dass der Gemeinderat ein Mitspracherecht gehabt hätte.

Weitere Ratsmitglieder, wie beispielsweise Marion Lang und Petra Pfeiffer von der SPD, waren allerdings der Meinung, dass dem Eigentümer die Pflanzung und Pflege einer Hecke nicht zumutbar seien.

Franz-Xaver Sedlmayr (CSU) setzte dem entgegen: „Das ist ein ganz normaler Vorgang, so einen Grünstreifen in einem Bebauungsplan festzuschreiben. Ich selbst bin davon betroffen.“ Wolfgang Hörig von den Freien Wählern brachte anschließend noch einen weiteren Aspekt in die Runde: „Ich bin davon überzeugt, dass die Einfriedung vom Naturschutzamt verpflichtend vorgeschrieben werden wird.“ Als auch nach längerem Hin und Her keine Einigung erzielt werden konnte, wurde auf Antrag von Peter Wirtz, Freie Wähler, der Antrag gestellt, den Streitpunkt um die Hecke zurückzustellen. Da die Abstimmung unentschieden mit 10:10 Stimmen endete, wurde der Antrag damit abgelehnt.

Der leicht modifizierte Antrag - der Pflanzstreifen, der das Parken verhindern soll, kann aus Hecke, Sträuchern oder Bodendeckern bestehen - wurde schließlich mit 12:8 Stimmen angenommen. Der Beschlussvorschlag bezüglich der Änderung des Bebauungsplanes an sich erhielt eine mehrheitliche Zustimmung (18:2 Stimmen). Der Antrag auf Einleitung des Aufstellungsverfahrens für eine Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Süd“, die für ein Bauvorhaben der Firma Heim und Handwerk Kissing notwendig ist, wurde ohne Gegenstimme angenommen. Der Eigentümer plant im Norden des Grundstücks eine Betriebsleiterwohnhaus zu errichten.

Kissing bekommt neue Mähausrüstung

Die noch von Altbürgermeister Manfred Wolf angeregte Sanierung der Ortsdurchfahrt der AIC 12 durch den Landkreis Aichach-Friedberg wurde vom Gemeinderat ausdrücklich begrüßt.

Einstimmig erging der Beschluss über die Anschaffung eines Hansa mit Mähausrüstung durch den Bauhof für 136.000 Euro.

Abschließend stimmten die Räte Bestellung des geschäftsleitenden Beamten Hubert Geiger zum Gemeindewahlleiter für die Wahl am 15. März 2020 zu.

Themen folgen