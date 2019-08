16:11 Uhr

Kissing will an die Lechfeldschlacht erinnern

Im Umfeld des Rathauses sollen lebensgroße Figuren aufgestellt werden. Das Fresko in dem Gebäude bildet die Grundlage dafür.

Von Philipp Schröders

Für einige Historiker gilt sie als „Geburtsstunde der Deutschen“ – die Schlacht auf dem Lechfeld 955, als die Ungarn entscheidend zurückgeschlagen wurden. Nach wie vor ist unklar, wo die einzelnen Teile des Kampfes genau stattfanden. Im Kissinger Rathaus erinnert aber ein Fresko des Malers Georg Wirnharter an das Schlachtgetümmel.

Schon vor vier Jahren gab es den Plan, lebensgroße Figuren aus der Wandmalerei als Informationsträger unter freiem Himmel aufstellen zu lassen. Der Gemeinderat beschloss, das Konzept weiterverfolgen zu lassen. Dann geschah lange Zeit nichts.

Erst in der vergangenen Sitzung brachte David Hein vom Wittelsbacher-Land-Verein wieder Bewegung in die Sache. Er warb darum, dass die Gemeinde die Umsetzung weiterhin ermöglicht.

Ursprünglich sollte die Station in Kissing eine von zwölf landkreisübergreifenden in der Region werden. Laut Hein umfasst das Konzept nun aber nur noch Kissing, Todtenweis, Königsbrunn und Schwabmünchen. Pöttmes war auch noch im Gespräch, der Marktgemeinderat hat sich aber gegen eine Station entschieden.

Lebensgroße Figuren neben dem Rathaus in Kissing

Wie Hein ausführte, hat sich an der geplanten Ausführung nichts verändert. Die lebensgroßen Figuren, gestaltet nach der Vorlage des Freskos, sollen vor oder auf der Wiese neben dem Rathaus aufgestellt werden. Mithilfe von Infotafeln sollen sie die Bedeutung der Schlacht für die deutsche Geschichte vermitteln.

Im Kissinger Rathaus erinnert ein Fresko des Malers Georg Wirnharter an die Lechfeldschlacht. Bild: Philipp Schröders

„Die Rahmenbedingungen haben sich allerdings verändert“, sagte Hein. Die Region Augsburg Tourismus wird nicht mehr der Projektträger sein. Vielmehr soll die Gemeinde Kissing selbst die Errichtung veranlassen und auch den Förderantrag stellen. Der Wittelsbacher-Land-Verein berät dabei und kümmert sich auch um die Koordination der einzelnen Stationen.

Hein erklärte, dass das Projekt aufgrund der Förderrichtlinien längere Zeit auf Eis lag. „Es fehlte ein Partner aus dem Nachbarlandkreis.“ Aber nun seien Königsbrunn und Schwabmünchen mit an Bord. Zudem sei die zuständige Stelle beim Wittelsbacher-Land-Verein ein halbes Jahr nicht besetzt gewesen.

Nun müsse die Gemeinde allerdings schnell eine Entscheidung treffen. Das benötigte Leader-Förderprogramm laufe Ende 2020 aus. Bis Oktober diesen Jahren müssten alle Anträge eingereicht werden. Hein rechnete vor, dass die Aufstellung der Figuren rund 54.200 Euro kostet. Nach Abzug der Leader-Förderung und eines weiteren Programms bleibe für die Gemeinde ein Eigenanteil von etwa 16.200 Euro. Nach der Antragsbewilligung habe die Kissinger Verwaltung allerdings bis zu eineinhalb Jahre Zeit, das Konzept umzusetzen.

Bürgermeister Reinhard Gürtner sprach sich für die Figuren aus. Er erinnerte an die Bedeutung der Lechfeldschlacht. Zudem sagte er: „Wir möchten das Fresko sichtbar machen, viele Kissinger wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es das gibt.“ Ronald Kraus von der SPD bezeichnet die vier Jahre, in denen nichts voranging, als „etwas unglücklich“. In seiner Fraktion sei das Projekt umstritten. Er sagte aber: „Ich halte es für richtig, dass wir daran erinnern.“ Von Hein wollte er allerdings wissen, warum vor vier Jahren für die Umsetzung eine niedrigere Summe angesetzt war. Dieser verwies auf die gestiegenen Kosten bei den Agenturen, beispielsweise für Druck und Layout.

Kissinger Grüne stimmen gegen das Projekt

Katrin Müllegger-Steiger von den Grünen sprach sich gegen die Figuren aus. „Wir wollen den Hype um die Schlacht nicht mittragen.“ Die Gemeinde solle dafür kein Steuergeld verschwenden. Zudem bezweifelte sie, dass durch das Projekt Touristen nach Kissing gelockt werden. Mehrere Gemeinderäte widersprachen. Kraus sagte: „Es werden nicht 10.000 Chinesen sein, aber wenn ein paar Wanderer kommen, dann ist das gut.“ Oliver Kosel sagte, dass beispielsweise die Info-Schilder bei der Burgstallkapelle auch bei Auswärtigen Interesse weckten. „Der Fahrradtourismus nimmt zu.“

Peter Wirtz von den Freien Wählern kritisierte die gestiegenen Kosten. Er fragte Hein, ob es auch möglich sei, eine andere Darstellungsform zu wählen. Dieser sagte, dass die Gemeinde bei den Info-Stelen das weißgrüne Design aller Stationen übernehmen müsse, ansonsten aber nicht gebunden sei. „Die Darstellung des Gemäldes obliegt ihnen.“

Am Ende beschloss der Gemeinderat, die Verwaltung mit der Umsetzung zu beauftragen. Die Grünen und Peter Wittka von der SPD stimmten allerdings dagegen.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Kissing trifft die richtige Entscheidung

Themen Folgen