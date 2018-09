vor 60 Min.

Kissing zwischen AfD und Gegenkundgebung

Veranstaltungen der AFD ziehen erfahrungsgemäß Gegendemonstranten an, hier beim Bundesparteitag in Augsburg. In Kissing ist man darauf vorbereitet.

Alle haben sich so gut wie möglich für den Besuch des umstrittenen AfD-Politikers Höcke in Kissing vorbereitet und hoffen nun auf eine friedlichen Verlauf.

Von Eva Weizenegger

Klare Worte hat der Diakon Michael Popfinger für die Kundgebung auf dem Rathausplatz angekündigt. Diese beginnt heute um 11 Uhr. Mit der Veranstaltung will der Kreisverband der Jusos, der Nachwuchsorganisation des SPD, ein Zeichen für eine weltoffene Gesellschaft und für die Demokratie setzen. Während sich im Landgasthof Alt-Kissing die AfD zur Wahlveranstaltung mit Gastredner Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag, trifft, planen die Demonstranten eine überparteiliche Friedensaktion.

„Wir treten als Veranstalter auf, jedoch sind neben den Jusos auch noch Vertreter der Grünen, der FDP und der Linkspartei mit dabei“, erklärt Christian Gerold, Juso-Kreisvorsitzender. Auch die katholische Arbeitnehmerbewegung, Mering ist bunt, die evangelische Pfarrjugend Kissing sowie die Arbeiterwohlfahrt und Vertreter von Verdi haben ihre Unterstützung zugesagt.

Gegendemo vor dem Rathaus

„Wir wollen das bewusst nicht als Gegendemonstration zur AfD verstanden wissen“, sagt Gerold. Denn so gebe man dieser Partei eine „unnötige Gewichtung“. Man habe deshalb auch als Versammlungsort nicht den Bereich um den Landgasthof gewählt, sondern den Rathausplatz. Zudem treffe man sich bereits ab 11 Uhr und nicht erst um 13 Uhr, dem offiziellen Beginn der AfD-Veranstaltung.

Bürgermeister Manfred Wolf wird als Gemeindeoberhaupt einige Begrüßungsworte sprechen. Als Hauptredner wird der Dasinger Diakon Michael Popfinger ans Rednerpult treten.

Mit Ausschreitungen rechnen die Organisatoren nicht. „Wir stehen für Frieden und Weltoffenheit und das wollen wir auch mit dieser Veranstaltung zeigen“, betont Gerold, der auf Facebook die Gruppe „Vielfalt ist Stärker“ gegründet hat, bei der sich mögliche Unterstützer melden können. Viele bunte Luftballone mit Friedenswünschen sollen am Samstagvormittag in den Himmel geschickt werden und den Frieden in die Welt hinaus tragen. „Wir sind uns sicher, dass das eine absolut ruhige Veranstaltung sein wird“, versichert Wolf.

AfD will Krawallmacher außen vor lassen

Josef Settele, vom Kreisverband der AfD, setzt ebenfalls darauf, dass es in Kissing keine Ausschreitungen geben wird. „Die AfD ist eine demokratische Partei, die im Bundestag vertreten ist und deshalb sehe ich keinen Grund, warum es hier zu besonderen Vorkommnissen kommen sollte.“ Es seien umfangreiche Maßnahmen geplant worden, um eventuelle Tumulte zu verhindern. Der Kreisverband habe Security für die Veranstaltung organisiert und es werde Einlasskontrollen für die öffentliche Veranstaltung, die am Samstag ab 13 Uhr beginnt, geben. Einlass ist bereits ab 12 Uhr. Für bis zu 200 Besucher bietet der Saal Platz. Settele begründet den Einsatz von Security: „Wir wollen im Saal keine Unruhe und auf Krawallmacher kann ich gerne verzichten.“ Was sich vor dem Gasthaus abspiele sei nicht seine Angelegenheit. „Im öffentlichen Raum hat die Polizei für Sicherheit und Ordnung zu sorgen“, sagt er.

Entscheidung für Höcke aus Mangel an Alternativen

Das sich der Kreisverband der AfD für den umstrittenen Thüringer Landespolitiker Björn Höcke entschieden habe, sei einfach daran gelegen, dass zum Zeitpunkt der Planungen der Wahlveranstaltung die „Auswahl an AfD-Vertretern etwas gering“ war. „Wir hatten die Wahl zwischen einem unbekannten AfD-Bundestagsabgeordneten und Björn Höcke und da entschieden wir uns für den populäreren Höcke“, so Settele. Außerdem fügt er an: „Es gibt in jeder Partei Personen, die polarisieren.“ Dies sei auch bei der CSU so, sagt Settele und erinnert an Peter Gauweiler, der in seiner eigenen Partei nicht umstritten gewesen sei.

Für die Jusos im Kreis hat Settele ebenfalls eine Empfehlung: „Wenn sich die Jusos nur einmal so in ihre Parteiarbeit stürzen würden, wie sie das mit dieser Aktion machen, hätten sie sicher nicht solche Probleme.“ Die großen Parteien, damit meint Settele die CDU/CSU sowie die SPD und auch die Grünen, würden Politik am Bürger vorbei machen. Und nochmals zur umstrittenen Person Björn Höcke: „Ja, er eckt an, aber er bewegt sich auf demokratischem Eis.“ Für Peter Zimmermann, Leiter des Polizeieinsatzes am Samstag und stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion in Friedberg, stellen die beiden Veranstaltungen eine „gewisse Herausforderung“ dar. Wobei das Hauptaugenmerk auf die Wahlveranstaltung der AfD gelegt wird. „Wir rechnen mit nur wenigen Problemen bei der öffentlichen Demonstration am Rathausplatz“, sagt Zimmermann Dies sei eine von mehreren bürgerlichen Gruppen geplante Veranstaltung und es werden etwa 300 Demonstranten erwartet.

Schwer einzuschätzen dagegen seien Proteste im direkten Umfeld der AfD-Veranstaltung im Landgasthof „Alt-Kissing“. „Wir wissen nicht, ob nicht doch linksradikale Gruppierungen nach Kissing kommen“, so Zimmermann. Man habe vonseiten der Polizei aber die nötigen Hausaufgaben gemacht und sei vorbereitet. „Wir leben nicht in Sachsen und Kissing ist nicht Chemnitz, deshalb hoffen wir darauf, dass die Veranstaltung friedlich verläuft“, so Zimmermann.

