Kissinger Asylunterkunft gewährt Einblicke

Ein Tag der offenen Türe findet in der Industriestraße 1 statt. Der Helferkreis hofft auf weitere Mitwirkende.

Von Heike Scherer

Viele neue Familien sind in Kissing eingetroffen und brauchen Hilfe im Alltag. Einblicke gewährt dazu ein Tag der offenen Türe. Außerdem findet im Juli ein Internationaler Kochabend statt.

Wie wohnen Menschen, die ihre Heimat verlassen haben und nach Deutschland flüchten? Was sind ihre Gründe und was erwarten sie hier? Wie können die Ehrenamtlichen neu angekommene Flüchtlingsfamilien im Alltag begleiten? Beim Tag der Offenen Tür am 31. Juli von 18 bis 20 Uhr in der Asylunterkunft Industriestraße 1 stehen die Asylkoordinatorinnen Marlene Weiss und Petra Hamberger und schon seit längerer Zeit aktive Ehrenamtliche für Gespräche zur Verfügung.

Mehr über das Leben der Flüchtlinge in Kissing erfahren

Außerdem können Interessierte mit den Menschen, die hauptsächlich aus Afghanistan, Syrien, Nigeria, Somalia, Eritrea und der Türkei stammen, ins Gespräch kommen, mehr über ihr Leben, ihre Motive und ihre Hoffnungen erfahren.

Erwachsene und Jugendliche ab 18 Jahren, die sich sozial engagieren möchten – willkommen sind auch Mitglieder von Organisationen wie den Pfadfindern oder kirchlichen Jugendgruppen – sind eingeladen, sich an diesem Abend zu informieren, wie sie Hilfe im Alltag bieten können. Am 24. Juli ist ab 17 Uhr ein Internationales Kochen in der Schulküche der Mittelschule Kissing geplant, an dem sich ehrenamtliche Helfer, die Asylkoordinatorinnen und Flüchtlinge beteiligen werden. Zur besseren Planung für den Einkauf der Zutaten wird um Anmeldung bei Petra Hamberger unter 01578 3262821 oder der E-Mail-Adresse hambergerp@kjf-kjh.de gebeten.

