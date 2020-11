vor 53 Min.

Kissinger Autorin sorgt mit Psychothriller für Gänsehaut

Plus Der Debütroman „Tanz in die Angst“ der Kissinger Autorin Hanna Zimmermann ist nichts für schwache Nerven. Inspiriert wurde sie von Stephen King.

Von Edigna Menhard

Die düstere Fotografie mit einer Frau im Schattenprofil vor dem regennassen Fenster auf dem Cover lässt Böses ahnen – und in der Tat sollte man kein Sensibelchen mit zarten Nerven sein, wenn man das Buch von Hanna Zimmermann „Tanz in die Angst“ aufschlägt. „Der Tag, an dem sie ihre Seele verlor, war ein Mittwoch“, so beginnt die Autorin ihren Thriller und beschreibt bereits auf der ersten Seite wie ihre Hauptakteurin Sophie von Panik ergriffen wird, als sie unheimliche Geräusche im Waschkeller ihrer Wohnung hört.

Dort zerbricht dann auch ihre heile Welt. Sie wird brutal vergewaltigt. Und der Schrecken nimmt kein Ende: Sophie wird nicht nur von einem unheimlichen Stalker verfolgt, sondern von merkwürdigen Träumen und Wahnvorstellungen heimgesucht. Diese scheinen mit dem ungeklärten Tod ihrer Mutter vor über zwanzig Jahren zusammenzuhängen. Um endlich die Wahrheit zu finden, reist Sophie zu ihren Großeltern, die sie nie kennengelernt hat. Doch in dem kleinen Dorf scheint nicht alles mit rechten Dingen zuzugehen. Bald muss Sophie feststellen, dass der Tod ihrer Mutter mit einem dunklen Geheimnis zu tun hat, das ihre Familie hütet und das grausamer ist als sich die junge Frau das jemals hätte vorstellen können.

Psychothriller von Kissinger Autorin ist keine leichte Kost

Das ist keine leichte Kost, doch Psychothriller faszinieren die Hanna Zimmerman schon immer, erzählt sie, und damit auch die klassische Frage nach dem Bösen und was Menschen dazu bringt, Grenzen zu überschreiten und Dinge zu tun, die einem eigentlich das Gewissen zerreißen müssten. Kein Wunder, dass sie Bücher von Gilian Flynn, Karin Slaughter oder Chevy Stevens verschlingt. „Mein absoluter Lieblingsautor ist aber Stephen King, der genau genommen Horror macht, aber deshalb nicht weniger psychologisch spannend ist.“ Daher sei es naheliegend, dass sie als Autorin in die gleiche Richtung gehe.

Doch der Weg dorthin war lang. Anfangs habe sie nur aus Spaß geschrieben, vertrieb sich so die Zeit in der Bahn. Denn die gebürtige Hessin arbeitet als PR-Managerin in München und pendelt seit zwei Jahren täglich von ihrem Wohnort Kissing dorthin. Zuerst verfasste sie ein Skript mit einem Exposé und dem Anfang des Buches. Ihr Freund riet ihr, dieses an eine literarische Agentur zu schicken, denn beiden war bewusst, dass es heutzutage sehr schwer ist, als Debütant über die Verlage direkt zu gehen. Der Plan ging auf. Sie fand eine Agentur, die das Buch verschiedenen Verlagen anbot. „Allerdings erst, als es komplett fertig war. Das heißt, zwischen dem Vertrag mit der Agentur und den ersten Gesprächen mit Verlagen sind nochmal Monate vergangen. Als dann endlich feststand, dass der Grafit Verlag es veröffentlichen möchte, war das einer der besten Momente überhaupt!“, erinnert sie sich. Aber auch dann war die Arbeit nicht zu Ende: Der gesamte Text wurde im Lektorat nochmal auf Herz und Nieren geprüft. Insgesamt seien vom ersten Wort bis zur Veröffentlichung zwei Jahre vergangen, bei etablierten Autoren gehe das schneller.

Psychothriller aus Kissing: Leser steigt fast mit Schlüsselszene ein

„Die Geschichte beginnt sehr rasant, der Leser steigt fast direkt in der Schlüsselszene ein. Mir war es wichtig, ihn mit den Geschehnissen genauso zu überraschen wie die Protagonistin Sophie. Die Idee war, dass man sich so leichter in Sophies Trauma hineinversetzen kann“, erklärt sie ihre Schreibtechnik. Dann strickt sie Stück für Stück Sophies Schlüsselerlebnis hin zum Familientrauma. Fast die ganze Zeit erlebt der Leser die Erzählung komplett aus der Perspektive des Opfers. „Alle Figuren im Buch sind erfunden, aber ich weiß, dass es im echten Leben viele Menschen wie Sophie gibt. Sophie ist meine Idee davon, wie jemand sich aus eigener Kraft aus seiner Opferrolle befreien kann“, ergänzt sie.

Vergewaltigung, Missbrauch, Tod – das sind Themen, mit denen sich der Psychothriller der Kissinger Autorin Hanna Zimmermann auseinandersetzt. Bild: Hanna Zimmermann

Vergewaltigung, Missbrauch, Tod – das sind Themen, mit denen sich der Psychothriller auseinandersetzt. Auf die Frage, warum Hanna Zimmermann so einen durchaus brutalen Psychothriller geschrieben hat, wiegelt sie ab: „Ich würde weniger den Ausdruck 'brutal' benutzen. In meinem Roman wird Gewalt thematisiert, die leider auch real existiert. Dabei war es mir wichtig, diese als Anlass zur Frage zu nehmen, wie ein Opfer mit einer solchen Erfahrung umgehen kann.“ Sie habe sich bei der Entwicklung ihrer Geschichte viel mit diesen Themen beschäftigt und sei dabei immer wieder auf die gleichen Aussagen gestoßen. Es gebe zwei hauptsächlichen Räume für solche Taten: zu Hause und außerhalb. „Und obwohl wir alle das Bild des großen bösen Fremden im Kopf haben, der nachts im Park hinter einem Gebüsch hervorkommt, ist das rein statistisch betrachtet nicht die größte Gefahr für Frauen. Der gefährlichste Ort für Frauen und Mädchen in Deutschland und weltweit ist leider immer noch das eigene Zuhause. Dort passieren die meisten Übergriffe, ob durch Partner, Bekannte oder sogar Verwandte“, sagt sie.

Diesen Unterschied wollte sie in „Tanz in die Angst“ aufzeigen: den Übergriff durch den Fremden, ebenso den Missbrauch hinter verschlossenen Türen, oft über Jahre hinweg und so perfide, dass Sophie es zuerst nicht glauben kann. „Doch es gibt eine immense Menge an Menschen auf der ganzen Welt, für die ist genau das Alltag. Diese Menschen leben mit ihren Tätern zusammen, sie sind oft sogar Familie für sie. Und selbst wenn sie jemandem von ihrem Leid erzählen, wird ihnen oft nicht geglaubt.“ Gewaltdarstellung sei ein Bestandteil, auf den man in so einem Psychothriller nicht verzichten könne – sonst würde man das Thema romantisieren. „Mir war es aber wichtig zu zeigen, dass Gewalt nicht das Ende ist. Wenn Menschen einander helfen und es schaffen, nach so einer Tat aufzustehen und sich gegenseitig an die Hand zu nehmen, können sie alles schaffen.“

