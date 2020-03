20.03.2020

Kissinger Fischergilde räumt an Seen auf

Rund um Auen- und Weitmannsee sammeln Mitglieder Müll. Spende für Vereinskasse

Noch vor den Einschränkungen durch das Coronavirus fand bei der Fischergilde Kissing die Frühjahrsaktion „Saubere Umwelt“ statt. 86 Teilnehmer, davon 19 Jugendliche, sammelten Müll an den Fischereigewässern ein.

Die Reinigung der Ufer erfolgt in drei Gruppen, wobei neben Weitmann- und Auensee auch der Parkplatz am Weitmannsee von allerlei Müll, von Bonbon-Papier bis zu Fahrradreifen, befreit wurde. Der zunächst in zahlreichen Eimern und Tüten gesammelte Unrat füllte den bereitstehenden Container. Zusätzlich wurden die durch Sturmschäden und Biberverbiss entstandenen umfangreichen Mengen an Totholz sowie angeschwemmte abgestorbene Krautfelder vom Badestrand entfernt.

Nach getaner Arbeit schmeckte die Brotzeit mit Leberkäs, Brezn und Semmeln besonders gut. Die Getränke hatte Familie Beck gestiftet. Der Erste Vorstand Peter Fischer dankte den Mitgliedern und insbesondere den zahlreich erschienenen Jugendlichen für ihre Mithilfe. Letztere hatten dann im Anschluss auch die Möglichkeit, ihrem Hobby unter Aufsicht und Anleitung der Jugendleiter und Jugendwarte in Praxis nachzugehen.

Mit Helmut Grimm als Vertreter des für den Weitmannsee zuständigen Erholungsgebietevereins Augsburg (EVA), der auch Grüße von Landrat Klaus Metzger überbrachte, sowie Bürgermeister Reinhard Gürtner von der Gemeinde Kissing waren auch öffentliche Vertreter vor Ort, die die gute Zusammenarbeit und das Engagement der Fischer lobten. Als Zeichen der Anerkennung erhielt die Fischergilde eine Spende für die Vereinskasse. (AZ)

