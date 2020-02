08.02.2020

Kissinger Frauenbund-Flohmarkt erfolgreich

Nicht nur nachhaltig, sondern auch für soziale Einrichtungen in Kissing und Umgebung wertvoll ist der regelmäßige Handarbeitsflohmarkt des Kissinger Frauenbunds. Die Damen mit ihrem neuen Leitungsteam Franziska Elbl, Erika Seiler, Gaby Wörsching, Claudia Dums und Marianne Steinhart erwirtschafteten dieses Mal mit ihrem Einsatz gleich zu Jahresbeginn 3800 Euro.

Im vergangenen Jahr hatte der Basar rund um Knöpfe, Stoffe, Wolle und Bastelaccessoires pausiert. Nun waren wieder viele froh, Keller und Dachboden um nicht gebrauchte Waren und Utensilien zu erleichtern. Andererseits freuten sich viele Handarbeitsbegeisterte und Bastler über Schnäppchen für ihr Hobby.

Bereits im Vorfeld waren 22 Frauen und zwei Männer gut zehn Stunden für die Vorbereitung des Flohmarkts im Einsatz, um alle Waren zu sortieren.

Am Verkaufstag selbst investierten die Frauenbund-Damen noch einmal ungefähr acht Stunden ihrer Freizeit. Der Käuferandrang im Dr. Josef-Zimmermann-Haus in Kissing war enorm. Der Kuchenverkauf der Landfrauen bot dabei eine zusätzliche Einnahmequelle. Die stolze Endsumme von 3800 Euro kommt in vollem Umfang einer sozialen Einrichtung zugute. Wer diesmal Nutznießer der Spende sein wird, ist noch offen. (jojo)