11:22 Uhr

Kissinger Kinder tanzen beim "Supertalent" für ihre krebskranke Freundin

13 Mädchen des Kissinger Tanzstudios Effekt sind bei der RTL-Sendung „Das Supertalent“ dabei. Die Kinder tanzen für ihre an Leukämie erkrankte Freundin Julia.

Von Eva Weizenegger

Monate voller Spannung liegen hinter den 13 Mädchen im Alter von sechs bis zehn Jahren aus Kissing und Umgebung. Denn erst vor wenigen Tagen erfuhren sie, dass ihr Auftritt bei der RTL-Show „Das Supertalent“ tatsächlich auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. Am kommenden Samstag und 20.15 Uhr ist die Tanzgruppe „Flashing Cookies“ in der sechsten Folge der aktuellen Staffel zu sehen.

Schon im Frühjahr war das erste Casting in Ulm. „Wenige Tage vor unserem Auftritt erfuhren wir, dass unsere Julia nicht dabei sein kann“, schildert Evi Wrusch, Leiterin des Tanzstudios Effekt in Kissing. Das neunjährige Mädchen bekam eine Woche vor dem Auftritt die Diagnose Leukämie. „Das war ein Schock für uns alle und in Gedanken waren wir bei Julia“, erzählt Evi Wrusch. Gemeinsam mit ihrer Tochter Alice Schäffer trainiert sie die Gruppe, die heuer auch Süddeutsche Meister wurden, zweimal wöchentlich. Die Flashing Cookies tanzten an diesem Tag für Julia. Und sie hatten Erfolg. Anfang Juli kam die Nachricht: „Ihr seid weiter, willkommen zur Aufzeichnung in Bremen.“ Das war dann eine Herausforderung für Evi Wrusch, ihr Team und die Eltern. „Denn die Aufnahmen fanden mitten im August, zur Hauptferienzeit, statt“, sagt die Tanzstudioleiterin.

Sie selbst hat viele Jahre beim Fernsehen getanzt, war beim Kulturpalast Ballett Dresden, im Haus der Heiteren Muse in Leipzig. „Ich wollte unbedingt dieses unvergessliche Erlebnis auch den Kindern schenken, deshalb habe ich die Gruppe zum Casting angemeldet.“

Mit 13 Kindern und deren Eltern machten sich die Betreuer Alice Schäffer und Nicole Fuchs auf den Weg nach Bremen. „Alles war aufregend für die Kinder, aber auch für die Eltern“, sagt Evi Wrusch. Am Bahnhof in Bremen angekommen, tanzten die Mädchen ihre Choreografie erst einmal vor allen Leute auf dem Vorplatz. „Schon da gab es jede Menge Applaus.“

"Supertalent": Überraschung für die Cookies aus Kissing

Am nächsten Morgen war der große Tag gekommen. Evi Wrusch verfolgte alles am Handy mit, sie selbst war mit ihrer 16-jährigen Tochter Ayleen bei einem weiteren Casting in Berlin und konnte deshalb die Gruppe nicht begleiten. Nach einer Probe wurde es Ernst für die Mädchen. Vor den Augen der Jurymitglieder Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Sarah Lombardi zeigten sie ihre Hip-Hop und Video-Clip Choreografie. Doch zuvor gab es noch eine Überraschung für die „Cookies“. Julia hat eine Videobotschaft für ihre Freundinnen: „Ich wünsche euch viel Glück und viel Mut, bald bin ich wieder da.“ Mittlerweile geht es der Neunjährigen wieder besser und alle hoffen, dass sie schon bald wieder mittanzen kann.

Auch den Moderator der Show, Daniel Hartwich, lernten die Kinder kennen. Er begleitete die Kandidaten backstage, fieberte mit ihnen mit und war hautnah dabei, als Träume wahr wurden oder zerplatzten. Sarah Lombardi lobte die Gruppe und auch Juror Dieter Bohlen, war angetan von den Kostümen und der Tanzeinlage der Kinder. Noch einmal spannend wird es am Donnerstag für die Mädchen, dann kommt ein Filmteam von RTL nach Kissing ins Studio, um einen Beitrag für das Mittagsmagazin „Punkt 12“ aufzunehmen, das am Freitag ausgestrahlt wird. Auch Julia wird dabei sein.

Ob die „Cookies“ es in die nächste Runde schaffen, erfahren die Zuschauer am Samstag, 19. Oktober, um 20.15 Uhr bei „Das Supertalent“ bei RTL.

